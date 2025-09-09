Denise Fraga faz rara aparição com o filho em noite no cinema

Em noite de pré-estreia no cinema, Denise Fraga recebe o apoio e a companhia de um dos filhos. Veja as fotos dos dois juntos

A atriz Denise Fraga fez uma rara aparição em público ao lado de um dos filhos. Discreta com a vida pessoal, ela não costuma surgir acompanhada da família em eventos. Porém, ela abriu uma exceção nesta terça-feira, 9.

A estrela recebeu o apoio de carinho do filho caçula, Pedro Fraga Villaça, fruto do casamento com Luiz Villaça. O rapaz acompanhou a mãe na pré-estreia do filme Sonhar com Leões, que é protagonizado por ela.

O evento aconteceu em São Paulo e os dois posaram juntos para os fotógrafos de plantão na entrada do local.

Além de Pedro, Denise também é mãe de Nino Villaça.

Denise Fraga é fotografada com o filho Pedro Fraga Villaça - Foto: Tomzé Fonseca / AgNews

Denise Fraga é fotografada com o filho Pedro Fraga Villaça - Foto: Tomzé Fonseca / AgNews

Os filhos de Denise Fraga

Em 2021, Denise Fraga falou sobre os filhos em entrevista no Jornal O Globo. Ela contou que o filho mais velho, Nino, trabalha na área de Administração. Enquanto isso, o caçula foi para o ramo do Cinema.

"Eles têm seus defeitos, mas são dois humanistas incríveis. Eu fico feliz de a gente ter conseguido isso. Quando tive filho, parecia um ser iluminado de outro planeta que tinha vindo para a Terra. Foram muito desejados, queria ser amiga deles. Acho que no decorrer da história vemos que ser amiga dos filhos é cilada. Antes de ser amiga você vai ser mãe. Eles não vão falar tudo. Mas, com eles mais velhos, vejo que não foi uma luta inglória. Outro dia meu filho me deu uma medalha no peito porque ele disse que nunca achou que mulher poderia ganhar menos que homem e que eles foram privilegiados por ter essa consciência desde cedo. Eu perguntei na hora: "Mas o que a gente fez?". E ele respondeu: "Vocês optaram por não bater nos seus filhos". Achei legal essa clareza. Nunca pensei que isso tinha sido uma revolução. E foi. Eu apanhei, o Luiz apanhou. Era normal. E a gente realmente optou por não fazer isso. Pagamos um preço, talvez tenhamos mimado demais ou os livrado de frustrações necessárias, mas sinto que o saldo dessa mãe amiga, pelo menos a tentativa, foi muito positiva", disse ela, na época.