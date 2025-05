Eventos / Lançamento

Deise Miréia lança o livro ‘Conexão Mulher: o poder do salto alto’ em Nova York

Deise Miréia coordenou a criação do livro ‘Conexão Mulher: o poder do salto alto’ junto com Cleo Pillon e com textos de 10 mulheres

Deise Miréia - Foto: Divulgação / Thiane Mendieta Mella