De Jurerê à Serra Catarinense: Winter Play ganha novo cenário em edição intimista

Um dos eventos mais exclusivos do inverno brasileiro está de casa nova. Depois de duas décadas agitando o badalado Jurerê Internacional, o Winter Play estreia uma nova fase em 2025 e leva toda sua sofisticação para o cenário deslumbrante da Serra Catarinense - onde a CARAS Brasil esteve no início de junho e teve uma prévia do que os convidados, chamados de players, poderão vivenciar

A 21ª edição do evento acontecerá de 11 a 13 de julho, tendo como palco a charmosa Vinícola Thera, em Bom Retiro (SC), a apenas 120 km de Florianópolis.

Diferente das edições anteriores, que já receberam milhares de pessoas, desta vez o Winter Play optou por um formato mais intimista e pensado para poucos convidados, prometendo uma verdadeira imersão sensorial entre vinhedos, gastronomia de alto nível, música e experiências exclusivas.

“Depois de 20 anos, o Winter Play muda de formato — e resgata sua alma. Mais do que um evento, o Winter Play 2025 volta à sua origem: um encontro íntimo, exclusivo e transformador. Menos palco. Mais presença. Menos multidão. Mais propósito", define André Sada, sócio-idealizador do evento.

Entre vinhedos, sofisticação e natureza

A Vinícola Thera, que recebe o Winter Play pela primeira vez, oferece o cenário ideal para a nova proposta.

Em meio a uma propriedade de 800 hectares, o espaço alia o charme do enoturismo à natureza exuberante da Serra Catarinense. No coração da fazenda, a pousada Fazenda Bom Retiro - com apenas 18 suítes - receberá parte dos seletos players, com todo o conforto e exclusividade que o evento carrega em seu DNA.

Em conversa com a CARAS Brasil, o CEO da Vinícola Thera, Abner Freitas, não escondeu o entusiasmo ao falar sobre a oportunidade de impulsionar ainda mais o turismo local: “Temos uma grande oportunidade de transformar o turismo da nossa região. Já comportamos eventos grandes, mas com esse perfil de público qualificado, acho que vai ser o primeiro. Enxergo como uma ótima oportunidade de qualificarmos o turismo e já pensamos nas próximas edições. Nosso destino é conhecido pelo inverno e natureza, mas podemos ir além: pela gastronomia, pelo vinho. O evento vem para somar e atrair pessoas que, naturalmente, não teriam contato com a nossa região.”

OPENING PARTY, MAIN PARTY E AFTER PARTY

A programação começa já na quinta-feira, 10 de julho, com um jantar harmonizado exclusivo para os hóspedes da pousada. Na sexta-feira, os convidados participam de passeios pelos vinhedos e da Experiência Thera, que inclui almoço especial e visita à produção dos vinhos. À noite, a Opening Party anima o entorno da piscina com DJs e clima descontraído. No sábado, o dia segue com um almoço assinado pelo chef Luan Honorato e, ao entardecer, acontece a aguardada Main Party, realizada em um deck com vista para as montanhas. Para encerrar, a After Party acontece em um local surpresa, revelado poucas horas antes.

Responsável pelo Winter Play e diretor executivo do Grupo All, Doreni Caramori Jr afirmou: "Mais uma vez, a gente enxerga que o destino é extremamente organizado, desenvolvido e com potencial, como atrativos naturais, turísticos e gastronômicos, bastante relevantes, mas ainda muito pouco conhecido pelo público nacional [...] “O Winter Play dará o pontapé inicial da potencialização nacional de um destino superrelevante como é a Serra Catarinense, pretendendo transformá-la em novo hotspot do turismo nacional".

SERVIÇO — Winter Play 2025 - 21ª edição

📅 Data: 11 a 13 de julho de 2025

📍 Local: Vinícola Thera — Fazenda Bom Retiro, Bom Retiro/SC

🔗 Ingressos e informações: winterplay.com.br