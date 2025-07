Daniela Robledo lança projeto cultural e social em prol dos povos indígenas brasileiros

Executiva brasileira une arte, música e tecnologia para promover a inclusão digital e fortalecer comunidades indígenas

A executiva Daniela Robledo, reconhecida por sua atuação estratégica no Rock in Rio e por sua liderança na Sol de Sustentabilidade e Energia Solar, lançou um projeto cultural e social voltado à defesa e valorização dos povos indígenas do Brasil. Inspirada por sua visita ao Festival Indígena União dos Povos (FIUP), Daniela decidiu transformar sua experiência em ações concretas para promover a igualdade e o reconhecimento dos povos originários como atores sociais e políticos.

O projeto conta com o apoio da UMÃ Incorporadora, que lançou o selo “Compromisso com o Brasil”, e a colaboração do artista plástico André Dutra, da curadora Melina Rubin e do cantor Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller. Juntos, criaram uma iniciativa que une arte, música e propósito em um leilão de obras cujo valor será revertido para comunidades indígenas do país.

A primeira ação do projeto será realizada no dia 16 de agosto, na Galeria Borogodó, em São Paulo. Durante o evento, André Dutra realizará uma live painting de uma obra que será leiloada, com a renda destinada à comunidade Maxacali, em Minas Gerais. O projeto “Conectividade” visa ampliar o acesso à internet e equipamentos tecnológicos básicos, promovendo maior conectividade, segurança e autonomia às famílias envolvidas. A programação também contará com um pocket show de Chico Chico, reafirmando a força da cultura brasileira na defesa dos povos originários.

Combinando tradições ancestrais e inovação tecnológica, o projeto busca fomentar a troca de saberes, fortalecer o conhecimento tradicional e promover práticas sustentáveis essenciais para a preservação do meio ambiente e do modo de vida indígena. Daniela Robledo acredita que, ao ajudar o próximo com empatia e consciência, estamos dando passos reais para transformar o país.

“Para alcançar a verdadeira igualdade, é imprescindível reconhecer a importância dos povos indígenas enquanto atores sociais e políticos, com voz e poder de decisão. Não se trata apenas de reparação, mas de construirmos uma sociedade mais justa. Cada um de nós pode fazer sua parte, de acordo com suas possibilidades e escolhas. Se todos atuarmos com empatia e compromisso, podemos transformar o mundo”, afirma Daniela.