  Eventos
  Cristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Eventos / CARAS TALKS GOOD VIBES

Cristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes

Fundadora da Opala Store, tradicional loja de cristais naturais, empresária falou sobre o uso consciente das pedras no dia a dia

Redação Publicado em 04/09/2025, às 16h24

FOTO: Samuel Chaves
FOTO: Samuel Chaves

A relação entre energia, ambiente e bem-estar foi um dos temas centrais do CARAS Talks Good Vibes, evento que reuniu especialistas e entusiastas de astrologia, tarot, cristais e práticas integrativas. Entre os destaques, a participação de Patrícia Luz, especialista em cristais naturais e CEO da Opala Store, trouxe à tona um olhar profundo sobre o uso dessas pedras na rotina – não apenas como objetos decorativos, mas como ferramentas de conexão e equilíbrio.

Durante o bate-papo, Patrícia compartilhou sua vivência em um universo que faz parte de sua história familiar. “A Opala Store surgiu com o meu pai. Já temos mais de 50 anos no mercado, vendendo cristais naturais e, desde então, entendendo o poder deles. É uma honra estar neste evento, representando o poder dos cristais, trazendo produtos de qualidade, que cuidam da energia pessoal e de casa”, afirmou.

Segundo ela, o interesse por cristais tem crescido, mas ainda há muitos mitos sobre como usá-los corretamente. “Todo mundo gosta, mas muita gente compra e deixa jogado em casa. Nós trazemos uma forma bonita de utilizar cristais no ambiente, de sempre ter contato visual com ele — o que já é uma abertura para a atuação do campo energético — e, então, ter uma joia energética em casa”, afirmou.

Entre os cristais mais procurados e inovadores da marca está o Móbile dos 7 chakras, voltados para o reequilíbrio. “É um dos nossos produtos mais vendidos e essencial para reenergizar a casa todos os dias, até porque nossa casa é nosso templo. Eles ajudam a cuidar do ambiente e da nossa própria vibração”, explicou. Durante o evento, a Opala Store também lançou o Pendente da Prosperidade, que já se tornou um sucesso.

Patrícia também fez um alerta sobre a importância de buscar fontes confiáveis na hora de adquirir cristais. “Existem lojas e importadores, que muitas vezes que não são originais. Cristais naturais precisam de certificados”, pontuou. E completou: “Eu sempre passo para os clientes comprarem em lugares em que as pessoas têm a vivência, o conhecimento técnico deste universo, além de buscarem informações. Não é só uma pedrinha. Ela cuida da saúde mental, do corpo e do ambiente. É um desafio”, disse, destacando a importância de olhar para o ambiente como uma extensão de si mesmo — e de cuidar da energia como parte essencial da saúde e da qualidade de vida.

Para ela, eventos como o CARAS Talks Good Vibes são importantes por permitirem esse tipo de troca e conscientização. “É uma forma de mostrar que bem-estar vai muito além da estética ou de hábitos passageiros. Trata-se de criar uma atmosfera de cuidado verdadeiro com o corpo e com a energia ao redor”, disse.

FOTO: Samuel Chaves

