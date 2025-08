Conheça os ganhadores do Demoday da 1ª edição do Fenômenos Academy 2025

Fundação Fenômenos anuncia as 3 iniciativas vencedoras da 1ª edição do Fenômenos Academy 2025. Saiba mais sobre o evento

A Fundação Fenômenos, que é uma organização da sociedade civil fundada por Ronaldo Nazário, realizou a 1ª edição do Fenômenos Academy 2025 e premiou 3 iniciativas voltadas ao empoderamento feminino, saúde e terceira idade.

As vencedoras são: Instituto Zwanga Impacto Social (Macapá/AP), Associação Barraca da Amizade (Fortaleza/CE) e Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e Região (Perdões/MG). A partir de agora, as três iniciativas serão apadrinhadas pela organização.

O anúncio dos vencedores aconteceu em 30 de julho após dois dias de imersão em treinamentos e atividades voltadas ao autoconhecimento com a participação das 10 pré-selecionadas, entre 200 inscritas. Durante a premiação, o presidente de honra Ronaldo Nazário e a presidente do conselho curador, Celina Locks, participaram do evento por meio de uma chamada de vídeo. “Quero parabenizá-los pelo excelente trabalho. Por todos os projetos que vocês atuam. Vocês são realmente nossos fenômenos e é motivo de orgulho para nós o dia de hoje e tudo que vocês fazem.”, afirmou Celina. E Ronaldo completou: "Parabéns por chegarem tão longe. O propósito da Fundação Fenômenos é proporcionar ajuda para que vocês deem um salto maior na carreira de vocês."

Patricia Viana, diretora-geral da Fundação Fenômenos, explicou que as lideranças das instituições passaram por atividades para se reconectarem com as causas que defendem. “No primeiro dia, as dez lideranças passaram por uma experiência de desenvolvimento interno, explorando cinco dimensões: ser, pensar, relacionar, colaborar e agir. Nesse momento, resgataram a essência de suas ações sociais para, em seguida, apresentá-las à banca avaliadora em um formato de elevator pitch”, afirmou. Além disso, ela comentou que os participantes tiveram worshops de construção de storytelling eficazes para desenvolverem a habilidade de captar a atenção de investidores.

Saiba mais sobre cada iniciativa ganhadora:

O primeiro lugar no Fenômenos Academy 2025 ficou com o Instituto Zwanga Impacto Social, que atua no Amapá, no norte do Brasil, e oferece formação em empreendedorismo para mulheres, com cursos de produção artesanal a partir de matérias-primas oriundas da Amazônia. Rejane Soares, idealizadora do projeto, afirmou ter ficado surpresa com o reconhecimento. “Nunca pensei que uma iniciativa do Norte do país pudesse estar entre os finalistas. Chegar até aqui é muito vitorioso, pois estamos representando uma grande parcela da população que são as mulheres pretas, as mulheres pretas da Amazônia e as mulheres pretas periféricas do Amapá”, declarou.

Rejane revelou que pretende aproveitar o apoio da Fundação Fenômenos para criar uma costuraria voltada às mulheres que, embora não tenham sido aceleradas diretamente pelo Instituto Zwanga Impacto Social, possuem habilidades de costura e dependem dessa atividade para sua renda. “Queremos montar a costuraria para atender mulheres que sabem costurar, mas não têm máquina própria. A ideia é usar esse espaço para capacitação e para promover a moda do Amapá”, completou.

O segundo lugar ficou com a Associação Barraca da Amizade, projeto socioeducacional criado em Fortaleza, no Ceará, com foco na oferta de informações acessíveis sobre ISTs, HIV e hepatites virais, por meio de um chatbot no WhatsApp. Brendo Rodrigues, atual líder da iniciativa, começou sua trajetória como voluntário há dez anos. Ele destacou que o apoio da Fundação Fenômenos será essencial para o aprimoramento da tecnologia. “Agora conseguiremos contar com profissionais de desenvolvimento para ampliar e melhorar a Bri, nosso chatbot, que foi criada por mim com o apoio da inteligência artificial”, explicou.

Em terceiro lugar, foi reconhecida a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Perdões e Região, de Minas Gerais, que atua com a população idosa da cidade de Perdões e região. Jucilaine Wivaldo, representante da organização, destacou que a participação no Fenômenos Academy foi essencial para reforçar o propósito do projeto. “Por meio do Academy, tivemos clareza de que nosso trabalho realmente gera impacto na comunidade em que atuamos”, afirmou ela, que também adiantou os próximos passos da Associação que será fortalecer o posicionamento da marca, investir na criação de um site oficial e ampliar a presença nas redes sociais. “Isso nos ajudará a participar de novos editais e na captação de recursos para nossas atividades”, concluiu.

Próxima edição do Fenômenos Academy 2025

As inscrições para a 2ª edição do Fenômenos Academy 2025 já estão abertas, são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 13 de agosto, por meio do formulário disponível na landing page da fundação.