Cimed realiza maior summit farmacêutico do mundo em São Paulo

Cimed anuncia lançamentos de produtos e a estratégica para atingir R$ 10 bilhões em faturamento até 2030 durante evento em São Paulo

A Cimed é a terceira maior farmacêutica do mundo em volume de vendas e realiza o evento Meu Sangue Amarelo - MSA, que será o maior summit farmacêutico do mundo com lançamentos de produtos e novidades estratégicas da marca. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de fevereiro no São Paulo Expo com a proposta de ser um encontro imersivo entre entretenimento e negócios com parceiros, fornecedores, colaboradores e líderes do setor, além de consumidores finais.

Durante o encontro, a marca lançará cerca de 70 produtos nas categorias de Higiene Bucal, Cuidados Infantis, Beleza e Nutrição. Alem disso, a Cimed anuncia o projeto Nova Era, que é o plano de negócios para alcançar o faturamento de R$ 10 bilhões até 2030 e também o investimento de R$ 2 bilhões nos próximos cinco anos em áreas de pesquisa, desenvolvimento, marketing e estrutura.

O summit conta com programação repleta de inovação, tecnologia e empreendedorismo, e também estrutura com espaços imersivos, feitos para apresentar as principais tendências do segmento. "Será um evento com mix de entretenimento e negócios. Nosso objetivo principal é apresentar de forma detalhada qual é a nossa estratégia para o quinquênio 2025-2030. Sabendo do nosso pipeline, nossos fornecedores (vigentes e potenciais) conseguem se programar para o volume de demanda que teremos em diversas áreas. Nossos clientes também conseguem identificar o que teremos de lançamentos, o que estamos olhando, e quais são as melhores apostas, considerando o mercado de cada um. Com essa visão clara de caminhos e objetivos, conseguimos nos aproximar dos parceiros mais estratégicos para crescermos juntos", afirmou João Adibe, CEO da Cimed.

Serviço:

Evento: MSA Cimed – Meu Sangue Amarelo

Data: 21 a 23 de fevereiro de 2025

Aberto ao público: Somente em 23 de fevereiro (domingo)

Horário: das 09h às 19h

Ingressos: R$ 1.200 (inteira) | R$ 600 (meia-entrada)

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda