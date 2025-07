Cazuza Day: Evento celebra 35 anos de legado do cantor com homenagens no Rio de Janeiro

Data marca a memória de Cazuza, exaltando sua contribuição à música brasileira e reforçando a luta contra o HIV/AIDS

Neste 7 de julho, o Rio de Janeiro celebra o Cazuza Day, uma data especial dedicada à memória e ao legado do cantor, compositor e poeta que revolucionou a música brasileira nas décadas de 1980 e 1990. Em 2025, o evento ganha ainda mais significado por marcar 35 anos da morte de Cazuza, que faleceu em 1990, aos 32 anos, vítima de complicações da AIDS.

Organizado pela Sociedade Viva Cazuza, instituição criada por Lucinha Araújo — mãe do artista —, o evento propõe não apenas manter viva a arte do cantor, mas também fortalecer as causas sociais que ele abraçou. Neste ano, a comemoração inclui uma exposição fotográfica ao ar livre, montada em frente à sede da ONG no bairro de Botafogo, e uma programação de atividades culturais gratuitas ao longo do dia.

Entre os destaques da edição estão projeções visuais, trechos de músicas e depoimentos sobre o impacto de Cazuza, tanto na música quanto na conscientização sobre o HIV/AIDS no Brasil. A iniciativa também busca promover diálogo sobre prevenção, tratamento e combate ao preconceito, temas que o artista abraçou com coragem e visibilidade em seus últimos anos de vida.

O Cazuza Day foi oficializado em 2022 como parte do calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro. A escolha da data não é por acaso: 7 de julho foi o dia da morte do artista, cuja trajetória artística inclui sucessos como Exagerado, O Tempo Não Para, Ideologia e Codinome Beija-Flor. Essas obras seguem inspirando novas gerações e são reverenciadas em apresentações e tributos que ocorrem nesta data.

Mais do que uma homenagem, o evento é também um chamado à responsabilidade social. Como pontuou Lucinha Araújo em entrevistas recentes, o objetivo é “transformar a dor em ação, o luto em luta”, reforçando o compromisso da ONG em oferecer assistência a crianças soropositivas e promover informação e acolhimento.