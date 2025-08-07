Carol Ribeiro faz rara aparição com o marido e o filho de 21 anos

A modelo Carol Ribeiro surge radiante ao lado do marido, com quem é casada há 29 anos, e o filho deles, de 21 anos. Veja o trio

A modelo, apresentadora e empresária Carol Ribeiro aproveitou a noite desta quinta-feira, 7, ao lado da família. Ela fez uma rara aparição em público ao lado do marido, Paulo Lourenço, e do filho, João, de 21 anos.

O trio foi assistir ao espetáculo Dreamgirls, em São Paulo, e esbanjaram sorrisos na entrada do evento ao posarem juntos para as fotos dos paparazzi.

Vale lembrar que Carol e Paulo estão casados há mais de 29 anos. Em junho, eles celebraram o aniversário de casamento com declaração de amor nas redes sociais. "De norte a sul. Quente ou frio. Mar, rio ou terra. Andando, correndo ou dançando conforme a música. De mãos dadas contigo, sigo feliz há 29 anos. Que bom e que sorte ter te (re)encontrado. Te amo", disse ela, que está junto com ele desde que ela tinha 16 anos.

Carol Ribeiro faz rara aparição com o marido e o filho - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Trajetória de Carol Ribeiro: Da Passarela ao Mundo da Comunicação

Início da Carreira: Nascida em Belém do Pará, Carol Ribeiro iniciou sua carreira de modelo aos 16 anos, após vencer o concurso Elite Model Look em 1996.

Ascensão Internacional: Mudou-se para Nova York, onde foi descoberta pelo estilista Tom Ford, então diretor da Gucci. Com 21 anos, tornou-se o rosto da Revlon e chegou a ganhar até US$ 100 mil por hora de trabalho.

Desfiles e Campanhas de Prestígio: Desfilou para marcas renomadas como Gucci, Chanel, Valentino, Louis Vuitton e Calvin Klein. Participou de mais de mil desfiles e foi uma das "angels" da Victoria's Secret entre 2000 e 2002.

Carreira na Comunicação: No Brasil, Carol trabalhou como VJ na MTV, apresentando programas como "Arquivo Luau", "A Fila Anda" e "It MTV". Na Band, apresentou o reality "Um por Todos".

Cobertura de Tapetes Vermelhos: Há mais de 10 anos, Carol Ribeiro é conhecida por cobrir tapetes vermelhos de grandes premiações, como o Oscar, para a TNT e, mais recentemente, para a Max.

Empreendedorismo: É sócia da agência de modelos Prime, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos no mundo da moda.

Vida Pessoal: Casada com o empresário Paulo Lourenço há quase 30 anos, Carol é mãe de João, de 21 anos, que reside nos Estados Unidos.

Desafios Pessoais e Saúde: Aos 45 anos, Carol foi diagnosticada com esclerose múltipla em março de 2024. Ela compartilhou sua jornada de tratamento e conscientização sobre a doença com seus seguidores.

O diagnóstico de esclerose múltipla

Em abril de 2025, a modelo e apresentadora Carol Ribeiro, de 45 anos, surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com uma doença neurológica que não tem cura, mas tem tratamento. A estrela revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla . Porém, a descoberta do problema de saúde não foi simples. Ela confundiu os sintomas com menopausa até receber a notícia sobre o que realmente tinha.

"Achei que era menopausa, mas descobri o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas, quando os médicos fizeram a checagem de hormônios, estava tudo bem. Eu achava que iria enlouquecer. Eu pensava: ‘Se isso é a menopausa, todas as mulheres vão enlouquecer, faltou muito pouco para eu passar em um psiquiatra. Foi quando veio o diagnóstico de esclerose múltipla", disse ela à revista Harper’s Bazaar. A modelo contou que não estava mais se sentindo como ela mesma e disse ao marido: "Algo de esquisito está acontecendo comigo, preciso ir ao médico".

O tratamento de Carol Ribeiro envolve hormônios, terapia e exercícios físicos. Além disso, ela reduziu o ritmo agitado do seu dia a dia em busca de mais qualidade de vida. "Depois que comecei o tratamento, eu não sinto mais nada, é como se a doença não existisse mais. Por isso, é importante olhar para dentro de você, nem que seja alguns minutinhos na hora do banho ou do almoço. Essas saídas para se escutar podem ser diferente para cada uma de nós, contudo, elas são importantes para a gente poder se encontrar", disse ela.

