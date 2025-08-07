Carol Ribeiro faz rara aparição com o marido e o filho de 21 anos

A modelo Carol Ribeiro surge radiante ao lado do marido, com quem é casada há 29 anos, e o filho deles, de 21 anos. Veja o trio
A modelo, apresentadora e empresária Carol Ribeiro aproveitou a noite desta quinta-feira, 7, ao lado da família. Ela fez uma rara aparição em público ao lado do marido, Paulo Lourenço, e do filho, João, de 21 anos.
O trio foi assistir ao espetáculo Dreamgirls, em São Paulo, e esbanjaram sorrisos na entrada do evento ao posarem juntos para as fotos dos paparazzi.
Vale lembrar que Carol e Paulo estão casados há mais de 29 anos. Em junho, eles celebraram o aniversário de casamento com declaração de amor nas redes sociais. "De norte a sul. Quente ou frio. Mar, rio ou terra. Andando, correndo ou dançando conforme a música. De mãos dadas contigo, sigo feliz há 29 anos. Que bom e que sorte ter te (re)encontrado. Te amo", disse ela, que está junto com ele desde que ela tinha 16 anos.
Em abril de 2025, a modelo e apresentadora Carol Ribeiro, de 45 anos, surpreendeu ao contar que foi diagnosticada com uma doença neurológica que não tem cura, mas tem tratamento. A estrela revelou que foi diagnosticada com esclerose múltipla. Porém, a descoberta do problema de saúde não foi simples. Ela confundiu os sintomas com menopausa até receber a notícia sobre o que realmente tinha.
"Achei que era menopausa, mas descobri o diagnóstico de esclerose múltipla. Mas, quando os médicos fizeram a checagem de hormônios, estava tudo bem. Eu achava que iria enlouquecer. Eu pensava: ‘Se isso é a menopausa, todas as mulheres vão enlouquecer, faltou muito pouco para eu passar em um psiquiatra. Foi quando veio o diagnóstico de esclerose múltipla", disse ela à revista Harper’s Bazaar. A modelo contou que não estava mais se sentindo como ela mesma e disse ao marido: "Algo de esquisito está acontecendo comigo, preciso ir ao médico".
O tratamento de Carol Ribeiro envolve hormônios, terapia e exercícios físicos. Além disso, ela reduziu o ritmo agitado do seu dia a dia em busca de mais qualidade de vida. "Depois que comecei o tratamento, eu não sinto mais nada, é como se a doença não existisse mais. Por isso, é importante olhar para dentro de você, nem que seja alguns minutinhos na hora do banho ou do almoço. Essas saídas para se escutar podem ser diferente para cada uma de nós, contudo, elas são importantes para a gente poder se encontrar", disse ela.
