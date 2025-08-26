CARAS Talks Menopausa reúne especialistas para discutir inovação no climatério

Ginecologista Fabiane Berta, da Fagron Brasil, explicou como a medicina personalizada pode ser uma alternativa ao bem-estar feminino

A CARAS Brasil promoveu mais uma edição do CARAS Talks, desta vez com um tema de extrema relevância para milhões de mulheres: a menopausa. O evento reuniu especialistas, convidadas especiais e marcas comprometidas com o bem-estar feminino, como a Fagron Brasil, referência global em medicina personalizada, que apresentou soluções inovadoras para o tratamento dos sintomas do climatério.

Com uma abordagem acolhedora e informativa, o evento trouxe à tona o impacto físico, emocional e social que a menopausa causa na vida das mulheres. A ginecologista Fabiane Berta, uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é saúde feminina, reforçou a importância de se abrir espaços de diálogo sobre o tema. “É de suma importância a gente abrir essa roda de conversa sobre menopausa”, disse a médica.

Durante o primeiro painel, que propôs uma conversa sobre o entendimento da menopausa, a especialista ressaltou que, atualmente, existem alternativas seguras para mulheres que não podem fazer terapia hormonal, mas que precisam de opções que ajudem no alívio de sintomas. É o caso dos medicamentos personalizados, como os desenvolvidas pela Fagron Brasil.

“Hoje, existem os smart drugs, que são fitoterápicos com benefícios semelhantes à via hormonal, como o Ormonelle™ e EVA 360™. Talvez a gente não possa fornecer o hormônio em si, mas sim soluções inovadoras e eficazes, mostrando que é possível viver essa fase com leveza”, explicou Fabiane, que também apresentou o projeto We For Her, iniciativa que propõe um olhar mais individualizado para a saúde da mulher.

Painel 3 do CARAS Talks Menopausa discutiu como mulheres podem se reposicionar (FOTO: Samuel Chaves)

Medicina personalizada

Durante o CARAS Talks Menopausa, os convidados puderam conhecer melhor a proposta da medicina personalizada da Fagron Brasil, que considera as necessidades específicas de cada mulher. Com tecnologia de ponta e base científica, a empresa oferece tratamentos que vão além da reposição hormonal tradicional, abrindo espaço para opções naturais, seguras e adaptáveis à rotina de cada paciente.

A troca de experiências entre profissionais da saúde, comunicadoras e convidadas mostrou que falar sobre menopausa é também falar sobre qualidade de vida, longevidade e autoconhecimento. E que, com informação e suporte adequado, é possível transformar o climatério em uma fase de redescoberta.

O CARAS Talks Menopausa reforça o compromisso da CARAS Brasil em abrir espaços de escuta, informação e empoderamento feminino. Uma tarde que uniu ciência, emoção, inovação e que promete seguir inspirando conversas urgentes sobre saúde e bem-estar feminino.