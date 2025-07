BYD inaugura nova concessionária em São Paulo e anuncia fábrica no Brasil

CARAS Brasil marca presença no evento de lançamento da nova concessionária BYD em São Paulo

A BYD está com novidades no Brasil! A empresa de carros eletrificados inaugurou a sua nova concessionária em São Paulo e anunciou a fábrica no Brasil. O evento contou com a presença da CARAS Brasil, que descobriu as novidades com Stella Li, CEO da BYD Américas, e Alexandre Baldy - Vice-presidente sênior da BYD Brasil.

Stella Li contou que a nova concessionária promete encantar os clientes com toda a tecnologia existente na marca. "É um momento emocionante. Você viu que o design desta loja é uma atmosfera de alta tecnologia. E hoje também é a estreia. Mesmo no serviço pós-venda, queremos que você sinta que esta é uma empresa de alta tecnologia e também um serviço premium. Então, prestamos atenção a muitos detalhes únicos. Queremos que o cliente aproveite o carro BYD, que não é apenas um carro, é uma tecnologia ao seu redor. É uma alta tecnologia, incluindo serviço”, informou.

Por sua vez, Alexandre Baldy destacou a experiência inovadora com os carros BYD. "Hoje, para nós, é uma alegria muito grande poder inaugurar mais uma concessionária BYD, em Moema, estar mais próximos dos bairros de São Paulo, para que a gente possa mostrar para as pessoas o que há de mais moderno, ver que é um ambiente High tech, tecnológico, sente aquele ar de premium. Especialmente pode experimentar um carro que é inovador e tecnológico, mas com um pós-venda exemplar”, afirmou.

Por fim, Stella Li destacou os objetivos da BYD no Brasil. "Nós temos dois planos maiores no Brasil. Primeiro, eles vão investir em infraestrutura de estações de carregamento flash no Brasil. E então, o segundo, a BYD vai investir mais em nossa tecnologia de direção autônoma no Brasil”, destacou.

Confira o vídeo abaixo com mais detalhes sobre as novidades da BYD: