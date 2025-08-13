Montagem da festa de Bruna Marquezine já começou; veja detalhes

Bruna Marquezine organiza festa de aniversário na Ilha Fiscal com regras inusitadas e estrutura milionária para receber seus convidados

Bruna Marquezine vai comemorar seus 30 anos em grande estilo nesta sexta-feira, 15, com uma celebração na histórica Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A montagem da estrutura começou na quarta-feira, 13, com equipes de produção, tecnologia e audiovisual trabalhando intensamente para transformar o local.

Um vídeo publicado pela empresa responsável pela produção mostra uma estrutura de metal de grandes proporções na área externa da ilha, com vista para a baía. Para os preparativos e o evento, a Ilha Fiscal ficará fechada para visitação nos dias 14 e 15, reabrindo appenas no fim de semana.

Cerca de 200 convidados foram chamados, incluindo Sasha e Xuxa Meneghel, Angélica, Luciano Huck, Sergio Malheiros, Sophia Abrahão e o ator João Guilherme, ex-namorado da atriz. Fontes indicam que o convite ao ex foi motivado pelo bom relacionamento e pelos amigos em comum. A celebração terá duração planejada de seis horas, com início previsto para o fim da tarde, aproveitando o pôr do sol.

O evento seguirá regras específicas: ficam proibidos drones, canhões de luz e som em volume alto, em razão da proximidade com o Aeroporto Santos Dumont e para preservar as estruturas históricas do prédio, como os vitrais. Além disso, o contrato de uso do espaço inclui uma cláusula inusitada que proíbe que os convidados tirem a roupa durante a festa.

Preparativos de luxo

A Ilha Fiscal, administrada pela Marinha do Brasil, foi reaberta em junho de 2023 após um extenso processo de restauração. O aluguel do espaço parte de R$ 75 mil, sem incluir serviços como decoração, buffet, som e iluminação. No caso do aniversário de Bruna, o investimento total é estimado em mais de R$ 1 milhão, com direito a decoração luxuosa, buffet refinado, essências aromáticas exclusivas, taças especiais e outros itens de alto padrão.

Nos preparativos, Bruna também correu atrás de uma cabine de fotos específica, daquelas populares em Nova York. Nas redes sociais, pediu indicação aos seguidores: "Alguém tem uma cabine dessa no Brasil? Com essa qualidade de imagem? Diz que sim".

As comemorações pelos 30 anos já vinham acontecendo desde o início do mês. No dia 4 de agosto, a atriz reuniu amigos e familiares em um jantar íntimo no Rio; e na terça-feira, 12, promoveu um novo encontro pré-festa, que contou com presenças como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette, que também devem estar presentes na festa.

Confira detalhes da montagem:

