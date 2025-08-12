BrazilFoundation celebra 25 anos com gala histórico em Nova York e homenagens especiais

O evento BrazilFoundation reúne líderes, artistas e ativistas para celebrar legado de transformação social no Brasil

A BrazilFoundation comemora seus 25 anos com um gala filantrópico marcado para o dia 18 de setembro no icônico The Plaza Hotel, em Nova York. O evento promete reunir filantropos, líderes sociais, artistas e ativistas para celebrar um quarto de século de investimentos sociais que vêm promovendo mudanças concretas no Brasil.

Homenagens a personalidades brasileiras

Nesta edição histórica, três grandes nomes serão homenageados por suas contribuições:

Seu Jorge , cantor, ator e ativista, receberá o 2025 Global Brazilian Award por sua arte que projeta a cultura brasileira internacionalmente e por seu engajamento social.

, cantor, ator e ativista, receberá o 2025 Global Brazilian Award por sua arte que projeta a cultura brasileira internacionalmente e por seu engajamento social. Geyze Diniz , fundadora e presidente do Conselho do Pacto Contra a Fome, será premiada com o 2025 Philanthropy Leadership Award pela sua atuação no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos.

, fundadora e presidente do Conselho do Pacto Contra a Fome, será premiada com o 2025 Philanthropy Leadership Award pela sua atuação no combate à fome e na redução do desperdício de alimentos. Leona Forman, fundadora da BrazilFoundation, será reconhecida pelo pioneirismo e legado transformador que construiu ao longo da história da organização.

Impacto social e diversidade

O evento também destacará o trabalho das 25 organizações sociais brasileiras apoiadas pela BrazilFoundation nos últimos anos. Essas iniciativas atuam em áreas essenciais como educação, equidade racial e de gênero, acesso à saúde, justiça climática e direitos das mulheres, refletindo o impacto real do investimento social responsável.

A Chair do New York Gala 2025, Paula Bezerra de Mello - junto com as Co-Chairs Andrea Dellal, Lady Ella Windsor, Izabel Olson, Juliana Souza e Suzana Pires - representa o compromisso da fundação com a diversidade e inclusão, trazendo trajetórias plurais para o evento.

“Estou profundamente emocionada com o convite para ser Chair desta edição histórica do Gala. Conheci a Leona há mais de 20 anos, no primeiro jantar beneficente da BrazilFoundation, e ela teve um impacto profundo na minha trajetória pessoal e profissional. Ao longo dessas duas décadas, tive o privilégio de acompanhar de perto projetos incríveis e conectar amigos que hoje são grandes apoiadores da fundação”, disse ela.

Trajetória inspiradora de Leona Forman

Um dos momentos mais emocionantes da noite será a homenagem à trajetória de Leona Forman, que nasceu na China, filha de pais russos, e se mudou para o Brasil aos 13 anos. Já adulta, Leona fixou residência em Nova York e atuou por mais de duas décadas nas Nações Unidas, onde desenvolveu a ideia da BrazilFoundation — uma ponte entre o capital social internacional e as iniciativas de base no Brasil.

Desde 2000, a fundação já investiu mais de US$ 53 milhões e apoiou quase 1.000 organizações sociais em todo o território brasileiro.

Um evento à altura do legado

Com o patrocínio master da Sol de Janeiro Foundation, o New York Gala 2025 da BrazilFoundation promete ser uma celebração à altura da história construída em 25 anos, reafirmando o compromisso com a transformação social e a valorização das causas brasileiras no cenário global.