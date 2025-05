'Brasil está cada vez mais no centro das atenções', diz Gustavo Steinberg

Em nova edição da Gamescom Latam, Gustavo Steinberg avalia demanda do público nacional e posicionamento do Brasil no cenário mundial dos videogames

A Pesquisa Game Brasil de 2025 revela que 82,8% dos brasileiros afirmam jogar algum tipo de jogo digital, a maior porcentagem alcançada desde o início do estudo em 2021. Com 6.282 participantes, a análise mostra que o público gamer no Brasil cresce não apenas em número, mas também em diversidade.

Até o próximo domingo, 4, fãs de videogames se encontram na Gamescom Latam, evento que reúne grandes lançamentos, experiências imersivas e uma agenda voltada tanto para o público quanto para os negócios. Gustavo Steinberg (52), o CEO da feira, avalia o mercado em entrevista à CARAS Brasil: "Brasil está cada vez mais no centro das atenções".

Mercado em expansão

Para Steinberg, a edição de 2025 consolida o crescimento do evento: "A gente tá com o dobro do espaço em relação ao ano passado. Temos uma quantidade maior de publishers, as empresas que distribuem conteúdo, e são muito importantes".

Nomes consagrados no mercado gamer como Roblox, Epic, Gravity, Xbox, Nintendo, Niantic e Supercell marcam presença na feira. Segundo Gustavo, isso reforça o protagonismo do país no setor. "Todas as grandes empresas estão vindo para cá, muitas delas lançando jogos. O Brasil se tornando o centro da América Latina pra quem gosta de jogo", declara.

"Esse é um evento que abraça todos os tipos de gamer. Tem pra gamer hardcore, competitivo, casual, independente... Qualquer um que tenha alguma afinidade com jogos encontra aqui um lugar bacana pra se divertir e conhecer coisas novas", avalia o CEO sobre o público da Gamescom.

Desafios e oportunidades

Questionado sobre o que falta para o Brasil avançar ainda mais no setor, Gustavo é direto:

"A gente tem duas perspectivas. A do público final, que é trazer conteúdo novo e lançar primeiro no Brasil, porque isso mostra a importância do público brasileiro. Mas também tem o lado dos negócios".

Na Gamescom Latam, não é só o consumidor final que aproveita. A feira tem uma área dedicada às negociações entre desenvolvedores e investidores do mundo todo. "Foram mais de 5 mil reuniões feitas só para negociar jogos. Agora a gente vai coletar os dados, mas no ano passado geramos mais de 200 milhões de dólares em negócios a partir do evento", conta Gustavo.

O impacto, segundo ele, vai além dos dias de feira: "É uma mobilização que gera renda em propriedade intelectual brasileira, em serviços prestados por empresas brasileiras e latino-americanas. Temos várias delegações da América Latina: Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, El Salvador..."

Visão de futuro

Para Steinberg, o crescimento da indústria brasileira de games é visível não só em quantidade, mas em qualidade.

"A gente tem um crescimento bem grande do desenvolvimento de games. É uma transformação cultural e econômica. Não é só sobre entretenimento, é sobre geração de renda, exportação de conteúdo, visibilidade internacional."

Com a Gamescom Latam, ele acredita que o país está trilhando esse caminho: "A gente quer transformar o Brasil num polo global. E estamos fazendo isso com consistência: atraindo os grandes, apoiando os independentes e criando pontes com o mundo", finaliza.

