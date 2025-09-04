Backstage Mirante terá experiência exclusiva no The Town 2025

Saiba tudo o que terá no Backstage Mirante, local dentro da área VIP do The Town e com experiências exclusivas

O Backstage Mirante será uma experiência exclusiva no festival The Town, que acontece em São Paulo entre os dias 6 e 14 de setembro. A estrutura estará dentro da área VIP do evento e une brand experience, varanda reservada para o palco principal e serviços de alto padrão.

Para quem busca uma experiência diferente e com conforto, o Backstage Mirante é o local ideal. O público que estiver na área reservada terá uma vista privilegiada para o palco Skyline, Open Bar & Open Food Premium, concierge, garçons dedicados, transfer exclusivo e acesso VIP com embarque diferenciado.

A intenção é atender ao público que busca um festival em alto estilo com a união de entretenimento, gastronomia premium e serviços de hospitalidade de luxo. “Nosso objetivo é criar um ambiente que vá além do show, queremos proporcionar uma experiência que envolva todos os sentidos e reforce a exclusividade que é marca registrada do Backstage Mirante”, destaca Fernando Ximenes, sócio do Backstage Mirante.

Saiba mais sobre o The Town

Com o sucesso, o The Town entrou para a história e para a agenda oficial de eventos de São Paulo. Agora, o festival, dos mesmos criadores do Rock in Rio, se prepara para uma edição ainda mais grandiosa nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro de 2025.

A Cidade da Música, localizada em uma área de 360 mil m² do Autódromo de Interlagos, foi totalmente renovada para receber o público. Considerado o maior festival de música, cultura e arte de São Paulo, o evento promete repetir o feito de 2023, quando atraiu meio milhão de pessoas em cinco dias, com 125 shows, nove ambientes e 235 horas de experiência.

Atrações de peso e novos palcos

O line-up de 2025 já tem confirmados os headliners do palco Skyline, que teve seu cenário inspirado nos icônicos prédios de São Paulo. A lista de estrelas inclui Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry, garantindo um espetáculo inesquecível.

A cenografia da Cidade da Música é um show à parte, refletindo a rica cultura e arquitetura paulistana. O palco The One, inspirado nos museus de arte da capital, vai promover grandes encontros e reflexões artísticas. Já a São Paulo Square se inspira na região histórica de fundação da cidade, com sua arquitetura icônica. Para quem curte um toque industrial, o Factory traz a atmosfera de antigos galpões, enquanto o novo palco Quebrada celebra a autenticidade das periferias brasileiras.

Uma das grandes novidades da edição de 2025 é a The Tower Experience, que promete uma viagem imersiva pela história do dragão Drahan, com muita música e efeitos especiais.

Compromisso com o social e sustentabilidade

Além de ser um festival de entretenimento, o The Town se destaca por seu forte compromisso social e de sustentabilidade, seguindo os pilares do "Por Um Mundo Melhor", plataforma do Rock World. Na edição de estreia, o evento foi pioneiro no uso de 472 mil copos reutilizáveis, o que evitou a geração de 10 toneladas de resíduos.

O impacto social também é notável. Em parceria com a ONG Gerando Falcões, a Gerdau e a Fundação Grupo Volkswagen, o festival lançou o projeto Favela 3D, na Favela do Haiti, em São Paulo. A iniciativa impacta 290 famílias com ações que promovem empregabilidade, empreendedorismo e capacitação profissional, resultando em pleno emprego na comunidade em apenas um ano de projeto.

Esse compromisso social e a grandiosidade do evento se refletem em números: em 2023, o The Town gerou um impacto econômico de R$ 1,9 bilhão para a cidade, criando mais de 23,4 mil empregos. Com uma comunicação que atingiu 145 milhões de pessoas, o festival se consolidou no calendário cultural e econômico do país, provando que a música pode, de fato, fazer a diferença.