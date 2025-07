Ator de Êta Mundo Melhor, Flavio Tolezani faz rara aparição com a namorada no RJ

Flavio Tolezani surge com a namorada em rara aparição juntos durante a sessão especial de Hair - Deixe o Sol Entrar, no Rio de Janeiro

Na terça-feira, 8 de junho, o ator Flavio Tolezani e sua namorada, Erica Montanheiro, chamaram a atenção na sessão especial da peça Hair - Deixe o Sol Entrar, no Rio de Janeiro. O casal é discreto com a vida pessoal, mas mostrou entrosamento e elegância. Eles foram fotografados lado a lado, trocaram olhares e sorrisos, reforçando o relacionamento amoroso em uma rara aparição juntos em eventos públicos.

Atualmente, Flavio está no ar como o advogado Araujo na novela Êta Mundo Melhor, da Globo. Ele voltou a interpretar o personagem que deu vida na novela Êta Mundo Bom há alguns anos. Entre a rotina intensa de gravações, ele encontra momentos para o amor e sempre celebra o seu relacionamento nas redes sociais. Vale destacar que Erica é atriz, preparadora de elenco, dramaturga e diretora. Inclusive, os dois já trabalharam juntos na montagem de A Ópera do Malandro em 2024.

Juntos há cerca de dois anos, Flavio e Erica já trocaram declarações de amor nas redes sociais. Em maio deste ano, Erica celebrou o aniversário do namorado com um recado especial. "Hoje é o dia de uma das minhas pessoas preferidas no mundo: @flaviotolezani. Um presente por dia na semana do seu aniversário. Qual será o de hoje? Foi basicamente chocolate (a coisa que você mais gosta no mundo - fora eu). Mas mesmo assim, rapidinho, você entrou na brincadeira. « Qual meu presente de hoje? » O seu humor me faz rir da coisa mais boba do mundo. Espero que seu novo ano seja assim: cheio de alegrias, eu, realizações, eu, desafios, eu, Paris, eu, Carnaval, eu, muitas risadas! Multicores igual esse carrossel. Te amo só um pouquinho", disse ela.

Do mesmo jeito, alguns meses antes, Flavio também celebrou o aniversário da amada com uma mensagem encantadora. "Hoje é seu aniversário, meu amor. Mas a gente celebra todos dias. Você É amor! Você é meu carnaval o ano todo. Meu colo, minha risada, meu sorriso bobo, minha parceira. Sou fã e te admiro tanto. Nosso inesperado encontro virou tudo isso que vivemos… e como é bom dividir meus dias contigo. Você merece as melhores coisas que o universo pode dar. Viva você! Viva a vida! Feliz novo ano seu! Amore mio", comentou.

Flavio Tolezani curte evento com a namorada, Erica Montanheiro - Foto: Roberto Filho / Brazil News

A trajetória de Flavio Tolezani