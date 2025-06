Artistas LGBTQIAPN+ se destacam no Festival de Parintins

Festival de Parintins destaca o protagonismo de artistas LGBTQIAPN+ na criatividade e resistência do evento folclórico

O Festival Folclórico de Parintins acontece no mês do Orgulho LGBTQIAPN+ e destaca os artistas que fazem parte desta comunidade. O festival vê os artistas LGBTQIAPN+ como protagonistas da criatividade e da resistência do evento ao superar o preconceito com talento e legado. Assim, o evento destacou algumas histórias de artistas que ajudam a construir o festival grandioso. Conheça aqui:

Um dos artistas é Wendy Delevingne, de 26 anos, que é figurinista do Boi Garantido. "Comecei a trabalhar com figurino no boi-bumbá Espalha Emoção, um dos bois do Festival do Mocambo do Arari, na zona rural de Parintins. Mas, mesmo antes de assinar como figurinista, já mexia com alguns acessórios para eventos da temporada. Acredito que isso é um dom que a gente carrega. Com o tempo, fui chamada para trabalhar em outros festivais, em outros municípios, até que em 2021 assinei com o Garantido", disse ela.

Inclusive, Wendy contou que já foi alvo de preconceito. “É algo enraizado na nossa sociedade. Quando a gente tem um jeito mais delicado, mais afeminado, já sofre chacota. E eu sofri isso porque era uma criança retraída. Com o tempo, passei a focar em mim e a viver bem comigo mesma. Hoje posso afirmar que me tornei a mulher que quis ser”, afirmou, e completou sobre a alegria de ter a arte em sua vida. “A arte é, sim, uma ferramenta de inclusão social, não só para o público LGBTQIAPN+, mas também para outros segmentos. A arte é inclusiva. Posso dizer que sou uma mulher trans que deu certo, não por ser melhor que outras mulheres trans, mas porque tive uma base familiar e, graças à arte e ao espaço no boi, alcancei um nível de respeito profissional”, comentou.

Outro destaque é Elton Graça, de 29 anos, que é figurinista do Caprichoso. "Comecei como assistente em 2022. No ano seguinte desenvolvi um trabalho bonito e fui considerado ‘figurinista revelação’ na arena. Hoje estou aqui, graças a Deus. Hoje é mais aberto, sim, mais antenado com a criatividade da pessoa. Mas não quer dizer que seja fácil. Depende muito da entrega de cada artista – e em Parintins o que não falta é talento", afirmou.

Elton é bissexual e disse que não sofreu preconceito. “Não sofri absolutamente nada! Fui muito bem acolhido por todos. Agradeço ao ex-presidente Jender Lobato, que me deu a primeira oportunidade, e ao atual presidente Rossy Amoedo, que respeita todos os artistas do boi Caprichoso”, afirmou.

Mais um destaque de representatividade é Waldir Santana, um pioneiro no festival. Ele já foi Tuxaua da Originalidade, figurinista de itens individuais, coreógrafo, artista de Tribos, Pajé e membro do Conselho de Artes do Caprichoso.

“Naquela Parintins dos meus 15 anos, era muito difícil. Sentia a discriminação de perto. Eu era discreto, não me declarava gay, tinha namoradas e uma vida que não chamava atenção. Minha mãe me educou bem e aprendi a ter caráter, a me respeitar e respeitar os outros”, acrescentou ele, e citou o preconceito que viu seus colegas sofrendo. “O meu talento era muito grande, e eu era muito novo. Fiz as pessoas me respeitarem pelo meu trabalho. Nunca fui desrespeitado nem no Garantido, nem no Caprichoso. É claro que vi colegas sendo discriminados, mas me impus. Sempre ouvi um conselho precioso: estude! E foi o que fiz", declarou.