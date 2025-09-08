Apresentador da Globo, Alessandro Jodar faz rara aparição ao lado da esposa grávida

O apresentador Alessandro Jodar, da Globo, fez uma rara aparição pública ao lado da esposa, a booktuber Isabella Lubrano, que está grávida de Alice

O apresentador Alessandro Jodar, conhecido por comandar os blocos esportivos doHora 1 e do Bom Dia São Paulo, além de participar do Mais Você, fez uma rara aparição pública ao lado da esposa, a booktuber Isabella Lubrano, de 35 anos. Grávida da primeira filha do casal, que se chamará Alice, ela acompanhou o jornalista na segunda noite do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 7.

Para curtir a noite, A mulher escolheu um vestido preto curto, meia-calça arrastão preta e casaco também preto. Ela carregou uma bolsa clara no ombro e deixou os cabelos soltos. Já o repórter vestiu uma camiseta, shorts azul-escuro e um casaco azul com detalhes vermelhos no zíper. E o casal foi clicado pelos paparazzi. Veja as fotos:

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada por Ana Maria Braga no programa Mais Você, no início do mês. Durante o matinal, a apresentadora chamou o colega à mesa já anunciando uma novidade: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar", avisou ela. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", respondeu Jodar.

"Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", devolveu Ana Maria.

Após o anúncio, ele compartilhou em suas redes sociais: "Ainda sem acreditar que os primeiros presentes da gravidez vieram da rainha Ana Maria Braga e sua equipe maravilhosa. Obrigado também por tantas mensagens de carinho e amor. Eu e a Isa ficamos emocionados. Que dia mágico e inesquecível!"

Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews

O nome da bebê

No dia seguinte, o jornalista anunciou o nome e o sexo do bebê que estão esperando durante o Bom Dia SP. Alessandro revelou que será pai de uma menina, que se chamará Alice. Segundo a revista Crescer, o nome Alice significa “de qualidade nobre” ou “de linhagem nobre” e é conhecido em diversas culturas ao redor do mundo.

Vale lembrar que Alessandro Jodar e Isabella Lubrano, que estão juntos há 20 anos, oficializaram a união em fevereiro de 2025, com uma festa em Mairiporã, no interior de São Paulo. O casal aproveitou os dias de folga do Carnaval para curtir a lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro.

