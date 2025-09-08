CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Eventos
  2. Apresentador da Globo, Alessandro Jodar faz rara aparição ao lado da esposa grávida
Eventos / Família

Apresentador da Globo, Alessandro Jodar faz rara aparição ao lado da esposa grávida

O apresentador Alessandro Jodar, da Globo, fez uma rara aparição pública ao lado da esposa, a booktuber Isabella Lubrano, que está grávida de Alice

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 08/09/2025, às 07h03

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alessandro Jodar
Alessandro Jodar - Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews

O apresentador Alessandro Jodar, conhecido por comandar os blocos esportivos doHora 1 e do Bom Dia São Paulo, além de participar do Mais Você, fez uma rara aparição pública ao lado da esposa, a booktuber Isabella Lubrano, de 35 anos. Grávida da primeira filha do casal, que se chamará Alice, ela acompanhou o jornalista na segunda noite do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 7.

Para curtir a noite, A mulher escolheu um vestido preto curto, meia-calça arrastão preta e casaco também preto. Ela carregou uma bolsa clara no ombro e deixou os cabelos soltos.  Já o repórter vestiu uma camiseta, shorts azul-escuro e um casaco azul com detalhes vermelhos no zíper. E o casal foi clicado pelos paparazzi. Veja as fotos: 

Como foi o anúncio da gravidez?

A gravidez foi anunciada por Ana Maria Braga no programa Mais Você, no início do mês. Durante o matinal, a apresentadora chamou o colega à mesa já anunciando uma novidade: "Antes de falar de esporte, ele tem uma notícia para dar", avisou ela. "Você está com a plaquinha 'eu já sabia' ou não? Ana Maria sabe muito das coisas, antes até de elas acontecerem", respondeu Jodar. 

"Você me contou que separou uma coisa, que eu não lembro que eu disse, mas eu lembro que eu já senti em relação a esse assunto", devolveu Ana Maria.

Após o anúncio, ele compartilhou em suas redes sociais: "Ainda sem acreditar que os primeiros presentes da gravidez vieram da rainha Ana Maria Braga e sua equipe maravilhosa. Obrigado também por tantas mensagens de carinho e amor. Eu e a Isa ficamos emocionados. Que dia mágico e inesquecível!"

Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews
Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews
Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews
Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews
Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews
Isabella Lubrano e Alessandro Jodar — Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews

O nome da bebê

No dia seguinte,  o jornalista anunciou o nome e o sexo do bebê que estão esperando durante o Bom Dia SP. Alessandro revelou que será pai de uma menina, que se chamará Alice. Segundo a revista Crescer, o nome Alice significa “de qualidade nobre” ou “de linhagem nobre” e é conhecido em diversas culturas ao redor do mundo.

Vale lembrar que Alessandro Jodar e Isabella Lubrano, que estão juntos há 20 anos, oficializaram a união em fevereiro de 2025, com uma festa em Mairiporã, no interior de São Paulo. O casal aproveitou os dias de folga do Carnaval para curtir a lua de mel em Paraty, no Rio de Janeiro.

Veja também: Quem é a esposa de Alessandro Jodar? Casal anunciou gravidez do primeiro filho

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

alessandro jodar

Leia também

Flagra

Luana Maia é fotografada com Lucca Picon - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Irmã de Bruna Marquezine curte noitada na companhia de ator de Malhação

Música

Famosos marcam presença no The Town - Fotos: AgNews / Brazil News

Confira os looks dos famosos para o primeiro dia de The Town

Festival

Tato Gabus Mendes com a filha, Luiza - Foto: Will Dias / Brazil News

Tato Gabus Mendes faz rara aparição com a filha no primeiro dia de The Town

Encontro cristão

Pastoras Camila Barros, Raquel Lima, Gabriela Lopes e Midian Lima - Foto: Divulgação

Pastoras cristãs celebram o sucesso de encontro feminino no Maracanã

Família

Astrid Fontenelle com o filho, Gabriel - Foto: Andy Santana / Brazil News

Filho de Astrid Fontenelle surge mais alto que a mãe em rara aparição no The Town

Casamento

Renato Albani e Juliana Fructuozo - Foto: Divulgação

Saiba quem são os padrinhos famosos do casamento de Renato Albani

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade