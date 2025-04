Um ano após internação, Fabiana Justus celebra nova fase em sua carreira de empresária

Empresária da Moda, Fabiana Justus celebra conquista de sua empresa com evento e conta para a CARAS sobre nova fase após superar o câncer

Além de influenciadora digital, Fabiana Justus é empresária. Ao lado da sócia e amiga, Luciana Hildebrand, ela comemorou nesta terça-feira, 29, na loja delas da Les Cloches, em Moema, em São Paulo, uma nova fase de sua carreira.

Após um ano da internação para tratar uma leucemia e de estar em isolamento para receber um transplante de medula óssea, a herdeira de Roberto Justus é só gratidão ao poder estar trabalhando novamente e crescendo ainda mais o seu negócio. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, Fabiana Justus falou como se sente ao poder estar de volta e com saúde após a luta contra o câncer.

"Sempre falo nas minhas redes sociais, é muito louco quando eu paro para pensar o que estava acontecendo um ano atrás na minha vida e o que está acontecendo hoje. Então, um ano atrás, eu tava em isolamento pós-transplante de medula óssea, não podendo ver ninguém, começando a pensar a voltar a trabalhar e hoje eu estou aqui, anunciando uma grande parceria, uma sociedade nova, uma migração da minha marca pra uma plataforma incrível e tudo isso é muito gratificante e eu acho que a vida nos traz os desafios e a gente aprende com eles muito", disse.

A famosa ainda refletiu: "Então, de uma coisa muito ruim vem muitas lições boas, sempre falo isso sabe, eu consegui enxergar a beleza no meio do caos. Obviamente, não queria passar pelo que passei, mas, eu acredito que se eu passei, existe um propósito por que eu passei e eu preciso aprender com isso, eu preciso evoluir como pessoa. E eu acredito que eu evoluí muito. Então acho que, todos os dias, essa reflexão é muito importante para sempre colocar meus pés no chão, eu sempre ser grata para tudo que eu pude viver. Estou podendo estar aqui com saúde, podendo fazer minha profissão, podendo trabalhar, curtir meus filhos, podendo viver ao lado das pessoas que eu amo, é um privilégio, é uma segunda chance e eu sou eternamente grata por isso".

Ale Vazquez, Fabiana Justus e Luciana Hildebrand - Foto: Foto: Divulgação Nuvemshop

Como surgiu a marca de roupas de Fabiana Justus?

Em parceria com Luciana Hildebrand, Fabiana Justus acabou se envolvendo na Les Cloches. De início, a influenciadora digital começou trabalhando com a publicidade da empresa até perceber que deveria se tornar sócia da fundadora.

"Ela [Luciana] começou lá atrás, há 13 anos. Ela fundou essa marca sozinha, a marca cresceu, aí um belo dia a marca entrou em contato comigo para a gente fazer a primeira publicidade, que eu trabalho com isso, e eu comecei a usar a marca, a postar a marca, aí a gente começou a desenvolver coleções juntas. Depois de várias coleções, a gente acabou se tornando sócias e depois a gente virou muito, muito amigas", explicou Justus.

Fabiana Justus, então, contou como é a parceria delas. "A gente é muito complementar, o que ela é muito boa, eu deixo a desejar, o que eu sou muito boa, ela também aprende. É assim que funciona. A sociedade é como se fosse um casamento, então acho que é muito importante a gente admirar em cada uma o seu potencial e onde cada uma pode agregar para o negócio", relatou a influencer.

"Pra definir melhor, a Fabi é mais sonhadora e eu sou mais fazedora", definiu Luciana. "Uma sonha, a outra segura e assim vai e o negócio vai crescendo de uma forma muito gostosa", complementou a filha de Roberto Justus.

A famosa ainda definiu o objetivo de sua marca para o público feminino. "Fazer roupa para mulher moderna, mulher contemporânea, mulher que tem filho ou que não tem filho ainda e tem bastante programação. Então ela quer começar e terminar o dia sempre muito arrumada, porém confortável para poder usufruir, fazer as coisas do dia dela, todos os compromissos que ela tem, está sempre arrumada, mas sempre confortável, acho que faz parte do nosso DNA", declarou.

Leia também:Mãe de Fabiana Justus conta como ensinou a filha a ser trabalhadora: 'Independência'

Ale Vazquez, Fabiana Justus e Luciana Hildebrand - Foto: Divulgação Nuvemshop

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Confira as entrevistas da CARAS no evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)