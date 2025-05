Andrea Guimarães fará sua festa de aniversário no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa

A organizadora de eventos Andrea Guimarães anunciou a programação de sua festa de aniversário no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa

A organizadora de eventos Andrea Guimarães realizou um encontro em São Paulo para anunciar a programação de sua festa de aniversário luxuosa, que acontecerá em junho. Ela reuniu a imprensa, empresários e personalidades para contar o local onde acontecerá a sua celebração: o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa, na Bahia.

A festa dela contará com programação exclusiva no resort entre os dias 5 e 8 de junho. Ela revelou que escolheu o Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa para realizar o seu evento por causa da estrutura completa, sistema all inclusive, entretenimento para todas as idades e pela comodidade logística para os convidados.

“Receber a comemoração de uma profissional tão renomada quanto Andrea Guimarães no Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa é motivo de grande orgulho para nós. O resort foi pensado para proporcionar experiências memoráveis, com estrutura e serviços premium além da hospitalidade calorosa — atributos que conversam diretamente com o perfil de um evento desse porte. Celebrar em grande estilo está no DNA da nossa marca. Afinal, ‘Stay Where Entertainment Lives’ é mais do que um slogan: é o nosso compromisso com a diversão e a excelência em todos os hotéis do grupo”, afirmou Carollina Abud, Country Sales Senior Manager do Palladium Hotel Group no Brasil.

Os convidados de Andrea Guimarães vão viver a experiência de hospedagem The Signature Level, que possui benefícios premium, como piscina e bar privativos, lounge exclusivo, transporte climatizado até a praia, acomodações renovadas e atendimento personalizado com concierges disponíveis diariamente. A lista de convidados conta com Xanddy, Carla Perez, Elaine Mickely, Cesar Filho, Regiane Cesnique, Ticiane Pinheiro, Cesar Tralli, Rafaella Justus, Ana Paula Siebert, Tata Estaniecki e Julio Cocielo.

Veja as fotos na galeria abaixo: