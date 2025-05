Adriane Galisteu surge com look estiloso no Arraiá do Alô Alô Bahia

Adriane Galisteu assume o posto de rainha da primeira edição do Arraiá do Alô Alô Bahia, em Salvador, e aposta em look colorido

A apresentadora Adriane Galisteu assumiu o posto de rainha da primeira edição do Arraiá do Alô Alô Bahia na noite de sexta-feira, 16, em Salvador, Bahia. Para a ocasião, ela apostou em um conjunto de minissaia e top com mix de estampas coloridas e completou o visual com botas brancas.

A festa aconteceu no Cerimonial Conceição da Praia, no bairro do comércio, e contou com homenagens para a cultura nordestina e as festas juninas. O evento teve shows de Elba Ramalho e Jô Barros.

“Mais um grande evento sendo realizado e levando a nossa marca para o Brasil. O Alô Alô Bahia hoje vai além de um portal e sim uma marca de eventos que a cada ano que se passa traz essa força para nossa cidade e estado com muita originalidade e regionalidade”, afirma Rafael Freitas.