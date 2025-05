Adriane Galisteu celebra o convite para participar do Arraiá do Alô Alô Bahia: ‘Aceitei de cara, não pensei duas vezes’

A apresentadora Adriane Galisteu é presença confirmada no Arraiá do Alô Alô Bahia, que acontecerá no dia 16 de maio, a partir das 22h, em Salvador. A estrela será o destaque da noite e promete muita animação no evento.

“Estou feliz e animada com o convite, aceitei de cara, não pensei duas vezes, amo estar em Salvador, na Bahia, tenho um carinho enorme pelos meninos - Rafael e Vitor. Eles que vem levando e fortalecendo a cultura nordestina e baiana para o Brasil e fico muito feliz de fazer parte disso. Aliás, o “Alô Alô Bahia” faz parte da minha história", disse ela.

E completou: "Tenho certeza que será uma noite linda e alegre, vou dançar um forrozin, usar uma peça xadrez do armário, pintar as tradicionais sardas nas bochechas, fazer tranças, vestir chapéu de palha - e olha que de chapéu eu entendo (risos), matar a saudade da minha querida Elba Ramalho e de outros amigos baianos. Ah! E estou arrastando o Vittorio e o Alexandre para conhecer um pouquinho do São João do nordeste. Bom demais!!!".

O evento ainda terá show de Elba Ramalho. De acordo com a organização da festa, o evento "tem como objetivo resgatar as tradições do São João do nordeste, enraizadas no interior, e trazê-las para o coração da capital com autenticidade e encanto, em um ambiente inspirado nas festas tradicionais, contando ainda com um cardápio típico e muito forró".

