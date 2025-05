Adriane Galisteu é eleita a mais bem-vestida da festa de Roberto Justus e Ana Paula

A apresentadora Adriane Galisteu foi a escolhida como a famosa com o melhor look na festa de Ana Paula Siebert e Roberto Justus

A festa de renovação de votos de casamento do empresário Roberto Justus com a influenciadora digital Ana Paula Siebert roubou a cena no mundo dos famosos nesta semana. O evento luxuoso aconteceu na noite de quarta-feira, 30, e reuniu um time de celebridades entre os convidados.

Entre os destaques, a apresentadora Adriane Galisteu foi eleita a mais bem-vestida entre as convidadas do evento em enquete promovida pelo site CARAS Brasil. A estrela liderou a votação com 19,87% dos votos do leitores.

Para a ocasião, ela surgiu com um vestido longo com brilhos dourados. O modelito tinha as mangas compridas e gola alta. Para completar o visual, ela usou joias douradas e sandálias pretas.

Adriane Galisteu - Foto: Brazil News

Saiba quem ficou no Top 5 da enquete

O Top 5 da enquete sobre o melhor look das convidadas do site CARAS Brasil contou com outras celebridades que também arrasaram nos modelitos para o evento de luxo. O primeiro lugar com Adriane Galisteu e seu visual brilhante. Enquanto isso, a segunda posição é de Vera Viel , esposa de Rodrigo Faro. Ela também apostou no brilho para a noite de festa, mas escolheu um vestido em tom de verde e completou o visual com acessórios prateados.

O terceiro lugar é de Rafaella Justus , filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro. A adolescente de 15 anos arrasou com um vestido marrom no estilo tomara que caia e com fenda poderosa na perna.

A quarta posição teve um empate entre Ticiane Pinheiro e Renata Abravanel , que receberam a mesma porcentagem de votos. Ticiane apostou em um vestido preto longo com decote extravagante, feito com um acessório dourado. Por sua vez, Renata apareceu com um vestido longo branco com bordado prateado.

Por fim, o quinto lugar do Top 5 da enquete ficou com Fran Justus, que é a esposa de Ricardo Justus. A nora de Roberto Justus apareceu com um vestido longo roxo com transparência.

Confira os looks na galeria de fotos abaixo:

Resultado da enquete do site CARAS Brasil

