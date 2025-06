Rafaella Justus impressiona com 'look adulto' para festa de Ticiane Pinheiro

Para a festa de aniversário de Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus aposta em look todo marrom e impressiona com estilo; veja

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, impressionou com mais um look usado em um evento da família. Nesta terça-feira, 16, a jovem marcou presença na festa de aniversário da mãe e chamou a atenção com a roupa escolhida para a ocasião.

Em sua rede social, a adolescente postou uma foto exibindo os detalhes da produção em marrom e surpreendeu. Para festejar mais um ano de vida da apresentadora, Rafaella Justus elegeu um vestido com mangas, caído nos ombros, cinto dourado e botas de cano alto.

A herdeira acabou combinando sua escolha com a mãe, que também foi de vestido com mangas longas e botas quase até o joelho. "Monochrome. Addicted to brown", escreveu em inglês sobre ter feito uma combinação monocromática e estar viciada na cor marrom.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o look da menina. "Tão diva quanto a mãe", admiraram. "Amei o look", aprovaram outros. "Linda demais", elogiaram.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus fez uma festinha de Dia dos Namorados no apartamento de Ticiane Pinheiro. A garota aproveitou a data para fazer uma pequena comemoração "romântica" com poucos convidados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafaella Justus (@rafapinheirojustus)

Ticiane Pinheiro revela ameaça de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro se identificou ao ver uma publicação da atriz Mônica Martelli sobre a filha da escritora não ter permitido que ela postasse fotos dela em sua rede social. Nos comentários, a jornalista contou que também protagoniza alguns perrengues com a primogênita adolescente, Rafaella Justus, de 15 anos.

