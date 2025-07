Rafaella Justus arrasa no look em férias em Miami e chama a atenção; veja

De férias em Miami, nos EUA, com a família do pai, Rafaella Justus arrasa ao surgir toda estilosa com mais um de seus looks

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, arrasou em mais um look do dia. Nesta quarta-feira, 16, a adolescente postou novas fotos de suas férias em Miami, nos EUA, e chamou a atenção com sua roupa do momento.

Para curtir mais um passeio ao lado da madrasta, Ana Paula Siebert, a herdeira da apresentadora do Hoje Em Dia com o empresário apostou em uma calça branca e em uma bata nude. Nos pés, ela colocou rasteirinhas confortáveis. O toque de luxo ficou com uma bolsinha de grife.

Nos comentários da publicação, os internautas e a família admiraram a moça. "Te amo", disse Ticiane Pinheiro. "Amor da minha vida que exala beleza e carisma. Te amo", falou Helô Pinheiro. "Rafa, uma adolescente culta que se veste completamente neutra e oposta a idade dela! Essa menina é um glamour gente", opinaram outros.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus impressionou ao surgir com um vestido curto e estampado no valor de R$ 2.297. Antes de ficar com a família do pai nos EUA, a adolescente estava com a da mãe curtindo parques com a irmã, Manuella Pinheiro Tralli, e o padrasto, César Tralli.

Ticiane Pinheiro revela por que não participará do aniversário de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou em sua rede social nesta quarta-feira, 16, que não passará o aniversário de Rafaella Justus com a jovem. Após uma grande festa de 15 anos no último ano, a famosa comentou que dessa vez a data será comemorada no dia de forma diferente.

Ao ser questionada sobre o assunto, a esposa de César Tralli revelou que a adolescente escolheu celebrar o momento com as amigas e a prima com uma viagem fora do Brasil. Por isso, a jornalista acabará não participando do aniversário. Saiba mais aqui!