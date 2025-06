Filha de Rodrigo Faro impressiona com look vermelho no leilão de Neymar

Para o leilão de Neymar Jr., filha de Rodrigo Faro aposta em vestido vermelho e impressiona; Vera Viel exibiu vídeo da herdeira mostrando look

A filha de Rodrigo Faro e Vera Viel, Helena Viel Faro, de 12 anos, acompanhou os pais nesta terça-feira, 10, no leilão beneficente de Neymar Jr. Para marcar presença no evento de luxo, a herdeira caçula dos apresentadores caprichou no look.

Orgulhosa e mamãe coruja, a modelo compartilhou um vídeo da menina exibindo detalhes da produção. Para curtir a festa de luxo, Helena elegeu um vestido vermelho sem alça e joias bem delicadas.

"Minha princesa de apenas 12 anos, minha caçulinha ontem nos acompanhou no evento", escreveu Vera Viel ao postar o vídeo encantador da jovem. Nos comentários, os internautas admiraram garota. "Que princesa", elogiaram. "Linda demais", admiraram outros.

É bom lembrar que, além de Helena, Rodrigo Faro e Vera Viel são pais de Clara Viel Faro e Maria Viel Faro. Nos últimos dias, a apresentadora postou um vídeo treinando na academia e impressionou com seu físico definido.

Após mais de seis meses de vencer o câncer, a famosa surpreendeu com sua superação e recuperação. Ela então celebrou sua saúde fazendo musculação e mostrando que está construindo um corpo sarado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Vera Viel e Rodrigo Faro revelam aprendizado juntos

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasil nesta quinta-feira, 12 — Vera Viel e Rodrigo Faro conversaram com a CARAS Brasil sobre vida amorosa e abriram a intimidade ao falarem do relacionamento. Apesar da data, eles mencionaram celebrarem todos os dias o amor.

"A Vera é a minha eterna namorada. A gente não precisa de uma data. A minha vida é especial porque eu tenho a Vera do meu lado", afirmou Rodrigo."Todo dia a gente comemora o nosso amor. A gente celebra o nosso amor todos os dias", complementou Vera Viel. Leia a entrevista completa do casal aqui!