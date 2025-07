Camila Queiroz impressiona ao mostrar look usado no casamento de Giovanna Lancellotti

Dias após segundo casamento de Giovanna Lancellotti, Camila Queiroz impressiona ao mostrar fotos do look usado na ocasião especial; veja

A atriz Camila Queiroz impressionou ao mostrar fotos do casamento Giovanna Lancellotti e Gabriel David. Nesta terça-feira, 01, alguns dias após a segunda cerimônia luxuosa da artista, que está no ar em Dona de Mim, a esposa de Klebber Toledo exibiu os registros do momento especial e chamou a atenção com seu vestido.

Para a ocasião, a modelo elegeu um modelo rosa claro com volume na parte de cima. Camila Queiroz apostou em uma peça com camadas e rendado. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a apresentadora de Casamento às Cegas. "Quanta beleza", elogiaram os internautas. "Linda, maravilhosa", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, antes do segundo casamento de Giovanna Lancellotti, Camila Queiroz comemorou seu aniversário de 32 anos com um bolo delicado.

Confira o look de Camila Queiroz para o casamento de Giovanna Lancellotti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Giovanna Lancellotti apostou em look 'diferentão' para festa do casamento

A atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David subiram ao altar neste sábado, 28, em uma cerimônia religiosa na fazenda em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Para a festa de seu segundo casamento, a famosa trocou de vestido e surpreendeu com o modelo.

Depois de vestir um modelo clássico para a cerimônia, do estilista francês Giambattista Valli, a artista colocou um look "diferentão" para se jogar na pista. A recém-casada então apostou em um modelito curtinho e com um véu na cabeça, parecendo uma espécie de "touca". Veja as fotos aqui!