Bruna Marquezine revela quarto look da festa e valor surpreende

A atriz Bruna Marquezine, que já havia divulgado três looks usados em sua festa de 30 anos, revelou um quarto modelito de grife

Bruna Marquezine completou 30 anos na última sexta-feira, 15, e, para comemorar, realizou a festa mais badalada do ano. A atriz segue compartilhando detalhes da celebração que movimentou a Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, e, depois de já ter apresentado três produções usadas na comemoração, a atriz surgiu com um quarto look inédito, revelado pelo stylist Pedro Sales nas redes sociais.

A peça escolhida para a ocasião é um vestido assinado pela Maison Valentino, confeccionado em chiffon de seda rosa e avaliado em R$ 50,7 mil. O modelo tem silhueta romântica, recortes em renda, babados delicados, alças finas e fechamento por botões na parte traseira. Segundo a descrição oficial da grife, o vestido também conta com forro em georgette stretch de viscose e elastano, medindo 87 centímetros de comprimento.

O registro compartilhado por Pedro Sales foi acompanhado da legenda “Bruna 30. Look 4” e mostra a artista com uma produção sofisticada, finalizada com meia-calça preta e sandálias de salto fino, também da grife italiana.

Outros looks usados na celebração

Antes da Valentino, Bruna brilhou com outros três looks. O primeiro foi um vestido sob medida da Gucci, junto a um scapin Christian Louboutin. As joias usadas na produção também não deixaram a desejar, com um anel de diamantes de R$ 108 mil, pulseira de R$ 150,1 mil e outras peças assinadas pela Ara Vartanian.

A atriz ainda apostou em um minivestido vermelho da estilista turca Dilara Findikoglu, avaliado em cerca de R$ 18,5 mil, e encerrou a noite com uma produção da YSL, composta por um body transparente de R$ 6,7 mil, saia de seda de R$ 41,4 mil e sapatos de R$ 9,1 mil.

A festa reuniu cerca de 200 convidados, dentre famosos, familiares e amigos, contou com buffet gourmet com opções veganas e shows de Zeca Pagodinho e Thiaguinho. Além, é claro, de uma superprodução na Ilha Fiscal, ponto turístico que foi reservado para o evento. Só a festa e os preparativos foram avaliados em mais de R$ 1 milhão.

