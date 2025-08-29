CARAS Brasil
  1. Estilo
  2. Breno Ferreira e Clara Moneke roubam a cena com looks extravagantes em festa
Estilo / Uau!

Breno Ferreira e Clara Moneke roubam a cena com looks extravagantes em festa

Em festa com vários famosos, Breno Ferreira e Clara Moneke roubam a cena ao surgirem com looks nada discretos; veja os detalhes

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 12h17

Breno Ferreira e Clara Moneke
Breno Ferreira e Clara Moneke - Fotos: Roberto Filho/BRAZIL NEWS

Os atores Breno Ferreira e Clara Moneke chamaram muita atenção na noite desta quinta-feira, 28, ao chegarem para o aniversário de Juan Moraes na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. O casal ousou no look e não passou despercebido.

Usando peças brilhantes, de modelos semelhantes, os pombinhos esbanjaram um estilo cheio de atitude ao apostarem em cores vibrantes e muitos acessórios. O intérprete de André, de Vale Tudo, novela das nove, colocou bolsa, cinto, óculos escuros, colar e outros itens.

Já a namorada, que está no ar como Leo, de Dona de Mim, trama das sete da Globo, colocou top de miçangas, bolsa com pelúcia e sapatos também vibrantes.

Além dos atores, outros famosos também ousaram no look para a festa. Bruna Marquezine foi uma que colocou um vestido vermelho transparente. O ex dela, João Guilherme, apostou em uma camisa também com transparência.

O filho de Faustão, João Silva, marcou presença ao lado de sua nova namorada, que esbanjou sua beleza com um look de barriga de fora. Diferente da maioria, os herdeiros de Luciano Huck e Angélica foram com looks básicos e bem discretos.

Clara Moneke celebra protagonismo como resposta a sua trajetória

Protagonista de Dona de Mim, nova novela das sete da TV Globo, Clara Moneke está muito orgulhosa com a nova conquista. Na trama de Rosane Svartman, ela dá vida a vibrante e alto astral Leona, ou Leo, uma jovem que vive na correria e enfrenta a vida sempre com um sorriso no rosto. Em entrevista à Revista CARAS, durante a festa de lançamento do folhetim, no Museu de Arte do Rio, ela fala sobre o momento especial.

"Essa protagonista vem como uma resposta dessa trajetória que venho traçando há anos, desde o teatro. Entrei na TV sem saber nada do que estava fazendo, mas minha energia, carisma e força me trouxeram até aqui. É bonito conseguir honrar a trajetória de tantos atores pretos que abriram esse caminho para que eu e tantas outras continuemos calçando essa linda estrada para tantos que estão por vir", ressalta a atriz. Veja a entrevista completa!

Leia também: Clara Moneke entrega maior desafio de interpretar Leona em Dona de Mim

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

