Barato ou caro? Veja quanto custou o vestido que Mavie usou no leilão de Neymar

No leilão de Neymar, filha dele e de Bruna Biancardi, Mavie, usou vestido de grife e valor da peça chamou a atenção; veja quanto custou

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de 1 ano, esbanjou toda sua fofura, charme e estilo ao marcar presença no leilão do pai na noite desta terça-feira, 10. Para o evento, a garota colocou um vestido e claro que a peça chamou a atenção por se tratar de uma roupa de grife.

O item estampado e com laços em rosa, usado pela pequena, custa em torno de R$ 5.284 . Além do vestido, o look da herdeira do jogador de futebol foi arrematado com meias pretas e sapatilhas da mesma cor, mas com detalhes brilhantes.

Para a ocasião, a menina surgiu com um penteado e com dois laços pretos na cabeça. Ao lado dos pais, Mavie fez várias poses e deu um show de fofura ao mostrar suas caras e bocas.

É bom lembrar que a bebê é a segunda filha de Neymar, mas a primeira com Bruna Biancardi, que está grávida de Mel. O craque já era pai de Davi Lucca, de 13 anos, do relacionamento com Carol Dantas. Além deles, o atleta tem Helena, fruto do affair com Amanda Kimberlly.

