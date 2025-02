Você sabia? Neymar Jr tinha outro nome antes de ser registrado no cartório

O jogador de futebol Neymar Jr. teve outro nome nos primeiros dias de vida, mas seu pai decidiu mudar no momento do registro oficial; entenda

Você sabia que Neymar Jr quase se chamou Mateus? O craque, que agitou os brasileiros ao retornar ao Santos na última sexta-feira, 31, teve outro nome durante sua primeira semana de vida . A escolha inicial veio de sua mãe, Nadine, mas foi alterada pelo pai, Neymar da Silva Santos, que decidiu manter o legado do próprio nome.

O caso foi revelado na biografia Neymar - Conversa entre Pai e Filho, lançada em 2013, e depois recontado durante uma entrevista especial ao Jornal Nacional, da TV Globo, em 2018. “Meu filho ia se chamar Mateus”, compartilhou Neymar Pai. "No meio do caminho, me deu um negócio assim. Vou chamar ele de Júnior. Mateus? Não vai dar certo chamar de Mateus”, admitiu ele, responsável pelo registro no cartório.

Na época, em 1992, Neymar Pai jogava pelo União Mogi, time da segunda divisão paulista, enquanto aguardava o nascimento do primeiro filho. Nadine, sua esposa, já havia se acostumado a chamar o bebê de Mateus nos primeiros dias de vida, até ser surpreendida com a mudança inesperada. “Chegou na hora e ele colocou meu nome de hoje, que é Neymar da Silva Santos Júnior”, contou o atleta, que completa 33 anos nesta quarta-feira, 5.

A decisão pegou a família de surpresa, incluindo a irmã do craque, Rafaella Santos. “Todo mundo chamando o menino de Mateus, minha mãe já falando Mateus e ele enrolando pra falar”, detalhou ela. “'Não é Mateus não. Botei de Neymar'. Mas só via lágrima saindo do olho dela assim”, relembrou Neymar Pai sobre a reação da mãe do jogador.

“Ela começou a chorar e ficou um tempinho sem falar com meu pai”, completou Neymar Jr entre risos.

Onde Neymar Jr. irá morar após retorno ao Santos?

O jogador de futebol Neymar Jr. completa 33 anos nesta quarta-feira, 5 e, com seu retorno ao Santos, tem despertado a curiosidade dos torcedores sobre onde irá morar na Baixada Santista. Enquanto não define sua nova residência, o jogador tem utilizado um helicóptero para se deslocar até os treinos do clube.

Segundo informações do UOL, tudo indica que o craque já tem um local escolhido: ele deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha, condomínio de luxo em Santos. O bairro, conhecido por sua vista privilegiada para o mar, está estrategicamente localizado a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro. Além disso, lá também é onde Juninho, filho de Robinho, mora com a mãe e os irmãos.

Desde que foi apresentado com grande festa na última sexta-feira, 31, Neymar participou de dois treinos antes da partida contra o Botafogo-SP, marcada para a noite desta quarta-feira, 5. Por enquanto, ele continua saindo de sua casa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, e percorrendo mais de 400 km até Santos, usando seu helicóptero.

