  Valor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado
Valor do anel que Cristiano Ronaldo deu para a noiva é revelado

Cristiano Ronaldo colocou a mão no bolso e fez um grande investimento no anel de noivado para Georgina Rodriguez. Saiba quanto custou

por Priscilla Comoti
Publicado em 12/08/2025, às 19h59

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo - Foto: Reprodução / Instagram

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo comprou um anel luxuoso para pedir Georgina Rodriguez em casamento. O noivado foi anunciado na última segunda-feira, 11, quando ela compartilhou a foto da joia enorme que ganhou do amado.

Com a repercussão do anel, a imprensa internacional divulgou qual é o valor da joia sofisticada. De acordo com a Harper’s Bazaar, o anel de noivado custou cerca de 5 milhões de euros - aproximadamente R$ 32 milhões. Por sua vez, a revista Hola! Informou que o anel custou cerca de 6 milhões - cerca de R$ 37 milhões.

Porém, as publicações destacaram que o tamanho do anel é impressionante e a joia pode ter um valor incalculável.

Vale lembrar que Cristiano e Georgina assumiram o namoro em 2017. Eles tiveram 5 filhos juntos: os gêmeos Eva Maria e Mateo, de 8 anos, Alana, de 7 anos, Bella, de 3 anos, e Ángel, que morreu em abril de 2022 quando ainda era recém-nascido.

Por sua vez, o atleta também é pai de Cristiano Jr, de 15 anos, fruto de relacionamento anterior.

Como eles se conheceram?

Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodriguez quando ela era atendente da grife Gucci. Na época, ele a elogiou por sua maturidade em comparação com sua idade. Ela também contou que ele ia buscá-la no trabalho e seus colegas ficavam eufóricos.

“Era engraçado porque eu a esperava do lado de fora da loja com meus carros chamativos. Íamos para casa e lá entrávamos em nosso próprio mundo”, disse ele em uma série na Netflix.

Por que o pedido de casamento demorou para acontecer?

Apesar de morarem juntos e terem filhos juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram a união. A situação do casal gerava dúvidas entre os fãs e até amigos próximos deles, que questionavam quando subiriam ao altar. Inclusive, durante o reality show da mulher do atleta, o Soy Georgina, o assunto foi perguntado e o famoso respondeu o motivo de ainda não ter se casado.

"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar], 'quando tivermos aquele clique'. Como tudo em nessa vida e ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou sem seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 100% de certeza de que vai acontecer", garantiu ele.

