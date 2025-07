Técnico da Seleção, Carlo Ancelotti é condenado a prisão na Espanha

Técnico da Seleção Brasileira de Futebol Masculino, Carlo Ancelotti foi condenado a um ano de prisão no Tribunal da Espanha. Entenda o motivo

O técnico de futebol Carlo Ancelotti, que comanda a Seleção Brasileira de Futebol Masculino, foi condenado a um ano de prisão no Tribunal da Espanha. De acordo com a imprensa internacional, a condenação aconteceu pela acusação de fraude fiscal em 2014, quando ele era técnico do Real Madrid.

Ancelotti foi condenado por não ter pago os impostos devidos de sua renda por direitos de imagens em 2014. Ele teria sonegado mais de 1 milhão de euros em impostos. Na época do julgamento, Ancelotti comentou que “só estava preocupado em receber o salário líquido de seis milhões por três anos”. Ele disse que não percebeu que algo estava errado e que não foi notificado da investigação. Assim, ele disse que não cometeu fraude fiscal intencionalmente.

O treinador terá que pagar uma multa de 387 mil euros - cerca de R$ 2,4 milhões. Por ser uma pena menor de 2 anos e não ser alvo violente, a justiça não pede que ele cumpra a pena em regime fechado.

O salário de Carlo Ancelotti no Brasil

Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira e vai receber uma fortuna para treinar os jogadores. De acordo com o site Globo Esporte, o treinador receberá o valor de 10 milhões de euros - cerca de R$ 63,21 milhões - por ano. Assim, o valor mensal do salário dele é de R$ 5,3 milhões.

Além disso, ele também receberá um bônus de 5 milhões de euros - cerca de R$ 31,61 milhões - caso vença a Copa do Mundo de 2026.

O contrato dele tem duração até o final da Copa.

