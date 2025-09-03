Tarso Marques explica detalhes de ida à delegacia: ‘Consciência limpa’

Ex-piloto de Fórmula 1 e ex-integrante do Lata Velha, Tarso Marques foi parado em uma blitz no final de semana e explicou o que aconteceu

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques, que também já participou do quadro Lata Velha no Caldeirão do Huck, fez uma declaração nas redes sociais para colocar um ponto final sobre ter sido parado em uma blitz no último final de semana. Ele chegou a ir em uma delegacia após ter sido parado dirigindo um carro sem placa. Depois da repercussão do assunto, o ex-piloto contou que o carro não é dele, que está com a consciência limpa sobre o que aconteceu e ainda desabafou sobre o lado negativo da notícia em sua trajetória.

De acordo com o site UOL, Tarso foi parado pela polícia na madrugada deste domingo, 31, por dirigir um carro sem placa, que também tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais, licenciamento em atraso e dívida de IPVA e autuações. O carro foi apreendido e ele ficou à disposição das autoridades.

"Fala pessoal, estou aqui na minha casa e vim esclarecer para vocês. Até me instruíram a contratar uma assessoria, fazer uma defesa.... Nada disso, me recuso a fazer isso. Tenho consciência limpa, não devo nada e vou falar aqui do meu jeito, sempre super transparente, como eu sempre fui. O que aconteceu? Toda falação que criaram simplesmente porque eu tava guiando um carro, como eu guio qualquer carro de cliente, um carro que não é meu, um carro de uma empresa, um carro que veio para cá para prestação de serviço, como qualquer outro. Saí com o carro, passei na ponte, tinha uma blitz do outro lado, eu ainda precisava ir em lugar que era logo após essa blitz. Contornei, saí da ponte, fiz todo o retorno, voltei em direção à rua da blitz. Enfim, o policial parou ali, pediu os documentos, procedimento padrão", afirmou ele.

E completou: "Carro pro pátio porque estava sem a placa, tudo certo até aí. Inclusive ele pediu para fazer o favor de ir guiando até delelegacia. Eu fui com maior prazer e eles constataram que o carro tinha pendências, tinha dívidas de IPVA, multas, processos do proprietário, da empresa proprietária do veículo, que não diz respeito a mim. Mas lógico, eu tava lá, me prontifiquei a prestar todos os depoimentos necessários. Foram algumas horas ali na delegacia, foi super cansativo, exaustivo, uma situação chata, mas era necessário. Aí fui liberado em seguida. Lógico, o carro ficou lá no pátio porque tem pendência. Aí, o proprietário que tem que resolver, a empresa proprietário do veículo, e vamos resolver com a justiça da melhor maneira possível. Não tenho nada a ver com isso. Só tava guiando um carro".

Por fim, ele desabafou sobre o caso ter sido exposto na mídia. "Chega a ser ridículo o que foi feito e a maneira que me expuseram. Se não fosse triste, eu diria que é cômico, mas uma coisa que me estressou de muito, causou muito problema, muitos danos para minha imagem. Eu tenho uma imagem impecável, eu e minha família, de mais de uma vida envolvida no automobilismo. Eu represento o Brasil. Já corri três anos de Fórmula 1, três anos de Fórmula Indy e corro diversas categorias pelo mundo. Seis campeonatos mundiais de customização que nós vencemos. Tenho maior orgulho disso. [...] Minha vida é aberta, super transparente e vai continuar sendo assim, não vai ser isso que vai que vai manchar a minha reputação e todo o meu trabalho de uma vida. E então é isso, só queria deixar claro para vocês, é uma coisa ridícula que está acontecendo. Obrigado a todos vocês pelos pelo carinho e as mensagens de carinho", finalizou.

Quem é Tarso Marques?

Tarso Marques nasceu em Curitiba e começou a sua carreira no kart até chegar na Fórmula 1, na qual participou nos anos de 1996, 1997 e 2001 pela escuderia Minardi. Depois disso, ele correu na Stock Car. Ele possui uma empresa de customização de automóveis e já participou do quadro Lata Velha, do Caldeirão do Huck, na Globo, no qual era o responsável por reformar os carros.