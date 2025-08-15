CARAS Brasil
  2. Rackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Esporte / Novidade

Rackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte

Turn On The Light apresenta “Rackets in Paradise” com os tenistas Tommy Robredo e Nicolás Almagro, na Bahia, em janeiro de 2026

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 10h58

Tico Sahyoun e Pedro Zannoni
Tico Sahyoun e Pedro Zannoni - Foto: Divulgação

A Turn On The Light, agência especializada em grandes eventos esportivos, está prestes a trazer para o Brasil uma experiência inédita no universo do tênis. Entre os dias 18 e 25 de janeiro de 2026, a Bahia receberá a primeira edição do Rackets in Paradise, evento que reunirá figuras de destaque do esporte, com clínicas técnicas, torneios e vivências intensas nas quadras. O evento será realizado no  Transamerica Resort Comandatuba, localizado em uma ilha paradisíaca, oferecendo uma infraestrutura de alto nível para todos os participantes.

O grande destaque: Tommy Robredo e Nicolás Almagro

O evento terá a presença de dois ex-top 10 do tênis mundial: Tommy Robredo e Nicolás Almagro. Os dois ícones espanhóis estarão no Brasil para uma semana de atividades exclusivas, incluindo clínicas de tênis, torneios e sessões de treinamento com os participantes. A interação com esses gigantes do esporte será uma oportunidade única para os entusiastas do tênis aprimorarem suas habilidades e aprenderem com alguns dos maiores atletas da história recente do esporte.

O que esperar do evento

O Rackets in Paradise foi projetado para oferecer uma experiência completa para jogadores amadores e apaixonados pelo tênis e beach tennis. Ao longo da semana, os participantes terão acesso a:

  • Clínicas especializadas: 7 professores de tênis e 5 de beach tennis conduzirão aulas intensivas, abordando fundamentos técnicos, táticos e dinâmicas práticas.
  • Torneios e experiências exclusivas: Os participantes poderão se envolver em torneios de beach tennis, tênis e até Pickleball, além de vivenciar experiências como o touch tennis.
  • Exibição de estrelas: A presença da atleta italiana Veronica Casadei, número 7 no ranking mundial de Beach Tennis, promete ser um dos grandes atrativos do evento.
  • Momentos culturais e descontraídos: Além das quadras, o evento contará com cinema ao ar livre, transmitindo jogos históricos, e desafios interativos para os participantes.

Com o apoio de Lacoste, a marca oficial do evento, o Rackets in Paradise se consolida como um marco no cenário dos esportes na América Latina. A Lacoste, uma marca com forte ligação com o tênis desde sua fundação em 1933, patrocina grandes nomes do esporte como Novak Djokovic e Guga Kuerten, além de iniciativas que impulsionam o esporte globalmente. A colaboração com o evento reforça o compromisso da marca com o tênis e sua conexão com a moda e o estilo de vida esportivo.

Esse evento é um sonho antigo da TT. Após vivenciar os maiores eventos de Tênis do mundo com a Turn On The Light, sentimos a necessidade de criar algo único por aqui. O foco está nas raquetes – e não apenas em uma modalidade – mas em toda a experiência clínica e esportiva. A ideia é que quem estiver presente nessa semana, saia transformado, com a sensação de que precisa voltar na próxima edição. Unimos grandes nomes, ativações de marcas fortes e uma estrutura pensada para quem realmente vive esse universo”, afirma Tico Sahyoun, CEO da Turn On The Light, agência idealizadora do evento.

A exclusividade do evento

Para garantir um evento exclusivo e confortável para todos os participantes, a Turn On The Light oferece voo fretado direto para a Ilha de Comandatuba, proporcionando uma experiência de alto padrão desde a chegada até o retorno. 

Pedro Zannoni, Tico Sahyoun e Eduardo Rodrigues - Foto: Divulgação
Pedro Zannoni, Tico Sahyoun e Eduardo Rodrigues - Foto: Divulgação

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

