Quem é o único filho de Ronaldinho Gaúcho? Conheça João Mendes

João Mendes, herdeiro do craque e recém-pai de uma menina, trilha novos caminhos na moda e carrega o legado do pai Ronaldinho Gaúcho dentro e fora dos holofotes

João Mendes de Assis Moreira, o único filho de Ronaldinho Gaúcho, está ganhando destaque dentro e fora dos campos de futebol. Aos 19 anos, o jovem chamou atenção pela impressionante semelhança física com o pai, inclusive no sorriso carismático e cabelo cacheado, marca registrada do ex-craque da Seleção Brasileira.

Nascido em 2005, João é fruto da relação de Ronaldinho com Janaína Mendes, ex-dançarina do Domingão do Faustão. A relação entre pai e filho sempre foi discreta, mas afetuosa. Agora, além de estrear como modelo de uma campanha de uma marca esportiva, João também começa a viver uma nova fase pessoal: ele se tornou pai recentemente. A avó, Janaína, celebrou o momento nas redes sociais com uma foto ao lado da neta e a legenda: “Minha parte favorita da vida.”

Em entrevistas, Ronaldinho já declarou que a paternidade foi uma das maiores transformações de sua vida. “Ter um filho me trouxe outra visão do mundo. Hoje, ver o João crescendo, com os próprios sonhos, é a maior alegria que tenho”, disse o craque, que acaba de completar 45 anos e tem se dedicado a empreendimentos fora do futebol — como licenciamento de marca, eventos e iniciativas ligadas à música e ao entretenimento.

Depois de ter tido passagem pelas categorias de base do Cruzeiro, João Mendes segue os passos do pai no futebol. Atualmente, ele joga no Burnley Football Club, na Inglaterra. E mora com a namorada Giovanna Buscacio, mãe da primeira filha do casal.

Como foi o anúncio da gravidez?

Giovanna revelou a gravidez quando estava com 16 semanas de gestação. Em uma publicação nas redes sociais, ela escreveu: “16 semanas e contando”. Além disso, ela mostrou um docinho com a mensagem: ‘Baby Gio e João’. O namoro dos dois começou em setembro de 2022.

Ela tem 134 mil seguidores no Instagram e costuma mostrar detalhes do seu dia a dia em Manchester, onde mora com o namorado. João Mendes, filho do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, joga no Burnley, da segunda divisão da Inglaterra. Ele iniciou sua carreira na base do Cruzeiro, onde atuou por quatro temporadas.

Recentemente, ela compartilhou alguns cliques de sua barriga e também apareceu no elevador ao lado do amado. Ela ainda mostrou fotos de comida, da academia e de uma viagem. Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Gata", escreveu outra. "A barriga tá linda", comentou um terceiro. Veja!