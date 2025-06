Pedro Severino: Família mostra primeiras fotos do jogador após alta hospitalar

Pai de Pedro Severino publicou as primeiras fotos do filho após o jogador do Bragantino deixar o hospital: 'Deus existe'; veja

O jogador de futebol Pedro Severino fez sua primeira aparição na terça-feira, 10, dia em que recebeu alta hospitalar. O jovem de apenas 19 anos estava internado em um hospital em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, desde o início de março, quando sofreu um grave acidente de carro.

Os registros do atleta do Bragantino em família foram compartilhados pelo pai, Lucas Severino, em suas redes sociais. Nas imagens, Pedro aparece ao lado dos irmãos, da mãe e do patriarca. Uma foto do jovem jogando basquete com o auxílio dos familiares também foi mostrada ao público.

" Alguém tem dúvidas que Deus existe? O Pedro é prova que ele existe! Creiam em Deus! Além de fazer milagres, ele coloca pessoas como se fossem anjos, para nos ajudar e encorajar! ", escreveu o pai de Pedro Severino em um trecho da legenda da postagem.



Segundo o boletim médico divulgado logo após Pedro Severino receber alta, durante todo o período de internação, o atleta do Bragantino foi assistido por uma equipe multidisciplinar composta por intensivistas liderados pelo médico Dr. Gil Teixeira, além de neurocirurgiões, neurologistas clínicos e suporte de equipes multidisciplinares do hospital.

Na próxima quinta-feira, 12, às 9h30, a equipe médica que cuidou do jovem dará uma coletiva de imprensa para detalhar os próximos passos do cuidado com o jogador, que agora segue em reabilitação em casa ao lado da família.

Vale lembrar que o Hospital Municipal de Americana, para onde o jogador foi levado logo depois do acidente, chegou a iniciar o protocolo de morte encefálica. O processo, no entanto, foi interrompido após um "quadro de reflexo de tosse presente".

Confira as fotos de Pedro Severino com a família:

Pedro Severino fez primeira aparição 80 dias após acidente

No mês passado, a família compartilhou com o público a primeira foto de Pedro cerca de 80 dias após o acidente. Na imagem, o jogador aparece de costas próximo à janela do quarto. Ainda é possível notar que o jovem recebe auxílio de um profissional da saúde para se manter de pé.

Lucas Severino, pai do atleta, aproveitou a oportunidade para agradecer todo carinho e apoio que a família tem recebido desde o dia do acidente. "É com muita alegria que novamente viemos falar! Depois de 80 dias, de muita angústia, muito choro, porém muitas surpresas e muitas alegrias, o Pedro está vivo e viverá!", declarou ele.

"Repetimos que não sabemos como agradecer tantas correntes de oração e positividade, isso fez a diferença para nos encorajar! Obrigado. O fato de não ficarmos falando do caso, é que nós decidimos focar 100% na sobrevivência, recuperação e reabilitação do Pedro!", acrescentou Lucas em outro trecho.

