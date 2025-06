Pai de Neymar Jr curte post que diz o filho é 'odiado pelo próprio país’

Pai de Neymar Jr surpreende ao compartilhar post feito por fã com a trajetória do filho famoso: ‘O seu ídolo é meu filho'

Pai de Neymar Jr, o empresário Neymar Santos surpreendeu ao compartilhar um post que curtiu sobre seu filho. Um fã do atleta escreveu um mensagem sobre a trajetória do atleta como ídolo e seus feitos marcantes.

A mensagem resgatava boatos sobre a vida do jogador e rebatia com fatos bondosos dele em sua vida. “Seu ídolo é aquele que trai? Não. Meu ídolo usou o seu avião particular para mandar doações para o Rio Grande do Sul. Meu ídolo realizou o sonho do garotinho que tinha câncer com a dancinha que lhe pediu. Meu ídolo é um excelente pai. Meu ídolo, mesmo sabendo que merecia a Bola de Ouro em 2015, não deixou de demonstrar felicidade e aplaudir o seu amigo. Meu ídolo é referência mundial. Meu ídolo mesmo com a triste derrota em 2022, ele foi carinhoso e abraçou o filho do jogador rival, que era o seu fã. Meu ídolo fundou um instituto para ajudar crianças, adolescentes e suas famílias que vivem em situações vulneráveis. Meu ídolo conquistou o único título que a seleção brasileira não tinha, as Olimpíadas. Meu ídolo é o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Meu ídolo sempre fez de tudo pela nossa amarelinha. Meu ídolo mesmo com tantas críticas nunca deixou de jogar por nós, nunca deixou de agradecer a Deus. E, por fim, meu ídolo é odiado pelo seu próprio país, mas mesmo assim, ele diz amar o Brasil, ama jogar futebol na seleção. E que ele só quer mostrar a esses ‘brasileiros' que ele está se esforçando para, talvez um dia, trazer a nossa felicidade”, escreveu.

Na legenda do post, o pai de Neymar Jr escreveu: “Meu amigo, o seu ídolo é o meu filho. E você não imagina o quanto um post como esse nos enche de orgulho”.

