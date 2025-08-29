CARAS Brasil
  2. Pai de jogador do Palmeiras é condenado à prisão após acidente
Esporte / Condenação

Pai de jogador do Palmeiras é condenado à prisão após acidente

Pai do jogador de futebol Felipe Anderson, do Palmeiras, foi condenado à prisão pela Justiça do Distrito Federal

Redação CARAS
por Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 14h04

Felipe Anderson
Felipe Anderson - Foto: Reprodução / Instagram

Pai do jogador de futebol Felipe Anderson, do time Palmeiras, Sebastião Tomé Gomes, de 61 anos, foi condenado a prisão. De acordo com o site G1, a condenação foi feita pela Justiça do Distrito Federal e ele recebeu 14 anos de prisão em regime inicial fechado.

O senhor foi acusado pelas mortes de um motociclista de 30 anos e uma idosa de 61 anos após atropelá-los em um acidente em Santa Maria em 2015. Na época, a Polícia Militar informou que a o atropelamento aconteceu depois de uma discussão por causa do ciúmes por uma mulher. Ele atropelou o homem e perdeu o controle do carro, que invadiu uma casa e atingiu uma senhora que estava dormindo. As mortes aconteceram na hora.

O pai do atleta chegou a ficar preso por alguns dias na época do acidente, mas foi solto e aguardou o julgamento.

Por enquanto, a defesa do pai do atleta não se pronunciou sobre o assunto.

