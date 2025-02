Neymar muda o visual para reestreia no Santos; veja como ele ficou

Mudou! Acostumado a lançar moda com seus penteados, Neymar muda o visual para reestreia no Santos nesta quarta-feira, 05; confira

Prestes a fazer sua reestreia no Santos nesta quarta-feira, 05, o jogador Neymar Jr não deixou de renovar o visual para a data especial e lançar mais uma moda. Acostumado a ousar nos penteados, o craque mais uma vez apostou em um moicano.

Na rede social, o responsável pelo corte moderno, Wagner Tenorio, postou um vídeo do momento em que criou o novo visual do famoso. Tirando o volume das laterais com maquininha, o cabeleireiro fez o moicano estiloso nascer.

"Espero que o seu dia especial lhe traga tudo o que seu coração deseja! Tenha um dia cheio de surpresas maravilhosas! Desejo o melhor de Deus pra sua vida e de sua família. Um feliz aniversário @neymarjr muita sorte hoje no jogo. Deus é contigo. E não podia deixar de fazer aquele tratamento maravilhoso no seu cabelo . E te agradecer por todos esses anos pela confiança em meu trabalho", postou o artista em sua rede social.

É bom lembrar que nesta quarta-feira, 05, Neymar Jr. está fazendo aniversário. Completando 33 anos, o atleta está de volta ao Brasil com sua família, a companheira, Bruna Biancardi, que está grávida de mais uma filha dele, e a pequena Mavie.

Além das duas herdeiras com a influenciadora digital, o jogador de futebol é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e da bebê Helena, de relações anteriores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wagner Tenorio (@tenoriowagner)

PATRIMÔNIO MILIONÁRIO DE NEYMAR

Neymar possui uma grande quantidade de bens, como diversos imóveis, carros, jatinhos particulares, iate e até mesmo helicóptero. Em 2024, de acordo com a Forbes, sua fortuna foi avaliada em US$ 110 milhões, o equivalente a cerca de R$ 638 milhões.

Ele ocupa o terceiro lugar na lista de jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, e está em sétimo entre os atletas mais bem pagos da terra. Em 2017, sua transferência do Barcelona para o PSG foi a mais cara da história, custando US$ 263 milhões, cerda de R$ 1,5 bilhão.

