Neymar Jr toma decisão sobre como quer criar as filhas Mavie e Helena

Pai de duas meninas e prestes a ter mais uma filha, Neymar Jr decide a forma como quer que seja a criação das meninas, diz colunista

O jogador de futebol Neymar Jr já decidiu como quer criar as filhas Mavie e Helena, que são frutos de relacionamentos diferentes dele. De acordo com o Portal Leo Dias, o atleta quer que as filhas sejam próximas.

A publicação destacou que ele quer ver as meninas convivendo de maneira mais próxima ao longo do crescimento delas. Isso porque ele quer ver as filhas passando o tempo juntas e que sejam irmãs confidentes uma da outra.

Hoje em dia, Mavie e Helena ainda são muito pequenas e dependem das mães para tudo. Mavie tem pouco mais de um ano e é filha de Neymar com a influencer Bruna Biancardi. Por sua vez, Helena tem 9 meses de vida e nasceu do relacionamento do jogador com a modelo Amanda Kimberlly.

Além das filhas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e vai ter mais uma menina em breve, a Mel, que também é fruto do namoro com Biancardi.

Neymar Jr já promoveu encontros das filhas

O jogador de futebol Neymar Jr já promoveu alguns encontros das filhas Mavie e Helena ao longo dos últimos meses. Quando voltou ao Brasil para jogador no Santos, ele reuniu os 3 filhos e a namorada grávida no estádio do time no dia de sua estreia.

Ele surgiu com Helena, fruto do affair com Amanda Kimberlly, no colo e ao lado de Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi, e Davi Lucca, da relação com Carol Dantas. Além disso, Mavie estava no colo da mãe, que está grávida de mais uma menina.

Neymar Jr posa pela primeira vez com os 3 filhos e a namorada grávida - Foto: Reprodução / Santos

Além disso, o atleta também já reuniu as filhas em casa para que elas pudessem brincar juntas. Esbanjando fofura, a duplinha surgiu interagindo. Mavie protagonizou o momento com um vestidinho estampado, de cor azul e branca, além de um lacinho na cabeça. Já Helena posou com um vestido jeans e também com laços na cabeça.

