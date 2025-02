Neymar Jr: Qual é o segredo do carisma dele? Especialista desvenda o mistério

Especialista em comunicação aponta quais são os pontos que realçam o carisma e o sucesso de Neymar Jr fora dos campos de futebol

O jogador de futebol Neymar Jr é um sucesso dentro e fora dos campos. Ele atrai multidões em seus jogos ao redor do mundo e também é seguido por milhões de pessoas nas redes sociais. Então, a pergunta que surge é: Qual é o segredo do carisma de Neymar? Para responder, o especialista em comunicação Giovanni Begossi apontou os fatores que fazem o atleta ser tão querido pelo público e cativante em suas aparições .

Para começar, o especialista apontou a personalidade de Neymar Jr, que é confiante em seus gestos e atitudes. “Falando da personalidade, Neymar exibe uma confiança natural na sua fala e estilo de jogo, que acaba inspirando e atraindo muita gente. É bonito de ver", afirmou.

Outro destaque é a humildade do jogador. "Por outro lado, apesar de tanto sucesso, o jogador permanece humilde e sempre acessível, o que o aproxima ainda mais de seu público”, contou ele, que ainda destacou que, mesmo quando estava vivendo o exterior, Neymar sempre esteve ligado com o povo brasileiro. Ele mantinha encontros com personalidades que fazem sucesso por aqui e também curtia as férias em solo brasileiro.

O terceiro ponto do carisma de Neymar é seu sorriso simpático e a aparência. “Outra coisa importante de se destacar é que a aparência também comunica, Neymar é estiloso e está sempre bem arrumado, seja casual ou formalmente. Ele demonstra grande conexão com a moda e também com a música”, comentou o especialista, que também afirmou que a presença frequente dele nas redes sociais facilita a identificação com o público.

Por fim, o sucesso dele também vem de sua história de superação. Neymar é um exemplo vivo de que é possível crescer na vida fazendo o que gosta. "Neymar é capaz de movimentar multidões e a ida dele para o Santos atrai muita visibilidade ao clube, foi uma jogada de mestre. Seja pela atuação em campo ou fora dele, de fato, ele é um fenômeno, uma máquina de criar conexão com os fãs”, revelou.

É possível ter o carisma de Neymar? Siga as 10 dicas do especialista

O especialista em comunicação Giovanni Begossi fez uma lista com 10 dicas para ser uma pessoa mais carismática. "1 - Pergunte e fale sempre o nome da pessoa: as pessoas são egocêntricas e gostam de ouvir o som do nome delas. 2 - Faça contato visual: isso te torna mais confiável, cativante e convincente. 3 - Sorria sempre. 4 - Faça a pessoa se sentir importante. 5 - Não critique, julgue ou reclame: isso quebra a conexão. 6 - Faça elogios sinceros e específicos: nada de puxar o saco, apenas reconheça algo que você admira. 7 - Evite temas polêmicos, como política ou religião. 8 - Ouça com atenção e não tente superar a história de ninguém. 9 - Gestos simbólicos: busque mostrar que você se importa com a pessoa. 10 - Espelhe a linguagem não verbal: basicamente "imite” sutilmente os gestos da pessoa, assim ela se conectará com você inconscientemente", afirmou.

