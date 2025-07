Neymar Jr posa com Davi Lucca e Mavie em campo após vitória do Santos

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em campo na noite de quarta-feira, 16, ao lado dos filhos Davi Lucca e Mavie; veja foto

O jogador de futebol Neymar Jr viveu momentos inesquecíveis na noite de quarta-feira, 17. Além de fazer um gol que deu a vitória de 1 a 0 para o Santos em uma partida contra o Flamengo, o atleta também entrou em campo acompanhado de dois de seus quatro filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Mavie, de 1.

Logo após o jogo, o craque publicou uma foto fofíssima em suas redes sociais ao lado dos herdeiros. Junto com Davi e Mavie, Neymar também posou com mais duas crianças, sendo uma delas o pequeno Valentim, filho caçula de Carol Dantas, mãe de seu primogênito, com o atual marido, Vini Martinez.

O perfil oficial do Santos ainda compartilhou um vídeo do momento em que o jogador entra no gramado junto com os filhos. A influenciadora digital Bruna Biancardi, esposa de Neymar Jr, também esteve presente na partida do Santos contra o Flamengo na Vila Belmiro.

Por meio das redes sociais, a famosa celebrou o gol da partida feito pelo companheiro e ainda dividiu com os seguidores uma sequência de fotos fofíssimas ao lado de Mavie. Vale lembrar que Bruna deu à luz Mel, filha caçula do casal, no dia 5 deste mês.

Confira as publicações:

Neymar Jr entra em campo com dois dos 4 filhos - Reprodução/Instagram

O encontro de Davi Lucca e Mel

Filho mais velho de Neymar Jr, Davi Lucca, de 13 anos, conheceu a irmã caçula, Mel, fruto do casamento do pai com a influencer Bruna Biancardi. Na última terça-feira, 15, ele foi à casa do pai para visitar a bebê e foi fotografado com a irmãzinha no colo.

Além disso, a pequena Mel também recebeu as visitas da mãe de Davi, Carol Dantas, e do irmão dele, Valentim. As fotos foram compartilhadas por Bruna, que também mostrou um novo registro da filha Mavie com a irmã.

Vale lembrar que Neymar tem 4 filhos: Davi Lucca, Mavie, Helena e Mel. A caçula nasceu no início de julho em uma maternidade de São Paulo por meio do parto cesariana, que foi acompanhado pelo pai; confira os registros da família!

