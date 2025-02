Que bonito! De volta ao Santos, Neymar Jr. emocionou ao expressar gratidão ao pai por sua trajetória e parceria ao longo da carreira

Esta semana tem sido emocionante para o jogador de futebol Neymar Jr.! Após retornar ao Santos oficialmente na última sexta-feira, 31, o atleta usou as redes sociais para homenagear seu pai e empresário, Neymar da Silva Santos, neste domingo, 2.

Em seu perfil oficial no Instagram, o craque expressou gratidão pela parceria de Neymar Pai em sua carreira. "Começamos juntos, rodamos o mundo juntos e voltamos juntos pra nossa cidade… onde tudo começou! Nós conseguimos, pai!", celebrou.

"Nós, juntamente com a nossa família e amigos, conseguimos alcançar coisas incríveis. Mas ainda temos coisas a fazer e sonhos a buscar. E mais uma vez, como sempre, estaremos juntos! Te amo, meu herói", declarou Neymar Jr.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos do jogador também celebraram a parceria de pai e filho. "Deus os abençoe sempre!", desejou um internauta. "Vitoriosos e merecedores", ressaltou outro. "Maior benção", escreveu MC Daniel.

Estreia de Neymar Jr.

O retorno de Neymar Jr. ao Santos foi um dos grandes acontecimentos do futebol na última sexta-feira, 31. Após o jogador oficializar seu contrato e ser apresentado diante da torcida na Vila Belmiro, os fãs e torcedores estão ansiosos pela estreia do craque.

Segundo informações do Metrópoles, no sábado, 1, ele acompanhou do estádio o clássico entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista. Já no domingo, 2, o elenco terá folga, e os treinos serão retomados na segunda-feira, 3, quando Neymar deve ter seu primeiro contato oficial com a equipe.

Se toda a documentação for regularizada a tempo, o atacante poderá estar com o Peixe na partida contra o Botafogo-SP, na próxima quarta-feira, 5, às 21h35, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. No entanto, sua estreia como titular ainda é incerta, já que sua condição física segue uma incógnita.

Vale lembrar que, antes de deixar o Al-Hilal, Neymar já participava dos treinamentos, mas sua última partida oficial foi em 4 de novembro do ano passado. Por isso, a tendência é que ele entre em campo ao longo da partida contra o Botafogo-SP, em vez de começar como titular.

