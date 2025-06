Neymar Jr exibe reflexão sobre ser odiado: ‘Inimigos'

O jogador de futebol Neymar Jr compartilha reflexão de pastor evangélico sobre ser odiado e ter inimigos na vida

O jogador de futebol Neymar Jr surpreendeu ao compartilhar uma reflexão sobre ser odiado e ter inimigos. Frequentemente criticado em sua vida e carreira, o atleta se reconheceu em uma mensagem dita pelo pastor Deive Leonardo, que é um ícone evangélico.

Tanto que ele compartilhou o vídeo do religioso em um post nos stories do Instagram. A mensagem dizia sobre aceitar que os inimigos são reflexo de que você está alcançando o sucesso em sua vida.

"Não tem como crescer em qualquer lugar no mundo sem ser odiado por aqueles que estão parados. Entenda isso logo, aprenda. Não dá para crescer sem ter inimigos. Os inimigos são parte do crescimento e são pior. Eu sei que não é bom, mas são o maior sinônimo que as coisas estão dando certo. Quando os inimigos aparecem, é porque Deus está fazendo algo bom na tua vida. Quando os inimigos surgem, é porque você está crescendo, evoluindo, aparecendo. Então os inimigos se coçam, se incomodam. Continue crescendo em silêncio, de maneira comedida. Vai ter um dia que a chuva vai cair do céu e é você que vai entrar na arca”, afirmou Deive Leonardo.

Neymar Jr com a esposa grávida

O jogador de futebol Neymar Jr aproveitou a noite de quarta-feira, 25, na companhia da esposa, Bruna Biancardi. Os dois fizeram uma rara aparição em evento em São Paulo e esbanjaram simpatia.

O casal apaixonado posou lado a lado na entrada do evento e exibiu os looks estilosos. Neymar apareceu com uma jaqueta que é avaliada em mais de R$ 17 mil. Por sua vez, Bruna exibiu o barrigão de grávida ao usar um macacão estampado com jaqueta de couro.

Os dois estão prestes a conhecerem Mel, que é a segunda filha dela e quarta filha dele. A menina nascerá em breve.