Neymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao registrar o encontro de Davi Lucca, Mavie e Helena em sua mansão

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 8, ao mostrar uma foto inédita com 3 dos 4 filhos. O atleta curtiu uma tarde de brincadeiras com Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de quase 2 anos, e Helena, de 1 ano, na brinquedoteca de sua mansão em Santos, litoral de São Paulo.

Na foto, o pai coruja apareceu olhando atentamente a interação dos filhos, que se divertiam na piscina de bolinhas do local.

Vale lembrar que o jogador também é pai de Mel, que tem apenas um mês de vida. Hoje em dia, Neymar joga pelo time Santos e tem a oportunidade de ficar mais perto dos filhos durante sua temporada em um time brasileiro.

A decoração da brinquedoteca

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar os detalhes da decoração da brinquedoteca na mansão de Neymar Jr. A brinquedoteca foi decorada com uma mini cidade, uma casinha com escorregador, piscina de bolinhas, carro de sorvete e área de TV. Nas redes sociais, ela fez um tour 360º para mostrar cada cantinho do espaço, que ficou com estilo lúdico para encantar as crianças.

Brinquedoteca das filhas de Neymar Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça Mel, a caçula de Neymar

A influenciadora digital Bruna Biancardi abriu um álbum de fotos de sua família nas redes sociais neste domingo, 3. Ela exibiu momentos especiais ao lado das duas filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês, frutos do casamento com Neymar Jr.

Em uma das fotos, a caçula, Mel, apareceu com os olhos abertos em um registro inédito acordada. Ela surgiu no colo da mãe em um registro que também contou com a presença de Mavie.

Nas outras fotos, as irmãs apareceram juntinhas, os pais posaram com a caçula no ensaio newborn e também na maternidade, e Mavie surgiu brincando em momentos especiais com os pais.

“Últimos dias”, disse ela na legenda do álbum.

A birra de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou detalhes de sua vida como mãe de duas meninas ao conversar com os fãs na manhã deste sábado, 26, pelas redes sociais. Ela contou que a filha mais velha, Mavie, de 1 ano, passou por uma mudança em seu comportamento após o nascimento da irmã caçula, Mel, de quase 1 mês.

Bruna relatou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, afirmou ela.

E completou: “Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança”.

Além disso, a influencer mostrou uma foto inédita com as duas filhas e o marido no helicóptero após a saída da maternidade.

Neymar Jr usa chuteira personalizada com nomes dos quatro filhos

O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.

A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo. Veja!

