Neymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão

O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais ao registrar o encontro de Davi Lucca, Mavie e Helena em sua mansão
O jogador de futebol Neymar Jr explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta sexta-feira, 8, ao mostrar uma foto inédita com 3 dos 4 filhos. O atleta curtiu uma tarde de brincadeiras com Davi Lucca, de 13 anos, Mavie, de quase 2 anos, e Helena, de 1 ano, na brinquedoteca de sua mansão em Santos, litoral de São Paulo.
Na foto, o pai coruja apareceu olhando atentamente a interação dos filhos, que se divertiam na piscina de bolinhas do local.
Vale lembrar que o jogador também é pai de Mel, que tem apenas um mês de vida. Hoje em dia, Neymar joga pelo time Santos e tem a oportunidade de ficar mais perto dos filhos durante sua temporada em um time brasileiro.
A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar os detalhes da decoração da brinquedoteca na mansão de Neymar Jr. A brinquedoteca foi decorada com uma mini cidade, uma casinha com escorregador, piscina de bolinhas, carro de sorvete e área de TV. Nas redes sociais, ela fez um tour 360º para mostrar cada cantinho do espaço, que ficou com estilo lúdico para encantar as crianças.
A influenciadora digital Bruna Biancardi abriu um álbum de fotos de sua família nas redes sociais neste domingo, 3. Ela exibiu momentos especiais ao lado das duas filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês, frutos do casamento com Neymar Jr.
Em uma das fotos, a caçula, Mel, apareceu com os olhos abertos em um registro inédito acordada. Ela surgiu no colo da mãe em um registro que também contou com a presença de Mavie.
Nas outras fotos, as irmãs apareceram juntinhas, os pais posaram com a caçula no ensaio newborn e também na maternidade, e Mavie surgiu brincando em momentos especiais com os pais.
“Últimos dias”, disse ela na legenda do álbum.
A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou detalhes de sua vida como mãe de duas meninas ao conversar com os fãs na manhã deste sábado, 26, pelas redes sociais. Ela contou que a filha mais velha, Mavie, de 1 ano, passou por uma mudança em seu comportamento após o nascimento da irmã caçula, Mel, de quase 1 mês.
Bruna relatou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, afirmou ela.
E completou: “Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança”.
Além disso, a influencer mostrou uma foto inédita com as duas filhas e o marido no helicóptero após a saída da maternidade.
O jogador de futebol Neymar Jr entrou em grande estilo na partida do Santos contra a Desportiva Ferroviária-ES. O atleta usou sua chuteira personalizada com o nome dos quatro filhos e mostrou que o item trouxe sorte para o time, que venceu por 3 a 1.
A chuteira, que já possuía o nome de Davi Lucca, Mavie e Helena, ficou completa após o jogador incluir Mel, sua filha caçula com Bruna Biancardi, no calçado. A bebê chegou ao mundo no dia 5 deste mês, em uma maternidade em São Paulo. Veja!
Leia também:Neymar Jr. comemora aniversário da afilhada com fotos fofas; veja
|Wanessa Camargo revela crise e psicóloga diz: 'É um medo irracional que pode se generalizar'
|Será que Catia Fonseca vai longe na Dança dos Famosos? Tarólogo responde
|Belo comove ao se despedir de Arlindo Cruz: 'O sambista perfeito'
|Neymar Jr exibe foto inédita com 3 dos 4 filhos em sua mansão
|Êta Mundo Melhor!: Estela faz acordo com Celso para salvar a vida de Anabela
|Perfumes que fixam: 5 opções certeiras para o Dia dos Pais
|Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante
|Tony Ramos faz pedido aos fãs de 'Dona de Mim' após morte de Abel
|Flor Gil desabafa no dia que Preta Gil faria 51 anos: 'Queria ter tido mais tempo'
|Morte de Arlindo Cruz, transplante de Faustão e boatos sobre Alcione marcam semana