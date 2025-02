Neymar Jr comenta reestreia no Santos em data especial: 'Feliz e emocionado'

O jogador de futebol Neymar Jr fez sua reestreia no Santos na quarta-feira, 5, dia em que completou 33 anos de vida

Neymar Jr está oficialmente de volta ao Santos! Na última quarta-feira, 5, data em que completou 33 anos de vida, o jogador de futebol entrou em campo representando o time e fez sua reestreia em solo brasileiro após 12 anos.

Logo após a partida contra o Botafogo-SP, que terminou com empate de 1 a 1, Neymar usou as redes sociais para compartilhar um texto a respeito da ocasião especial e marcante. Em seu Instagram oficial, o craque publicou uma foto no estádio e destacou a emoção em vivenciar o momento.

"Por mais que o resultado tenha sido ruim, hoje foi um dia muito especial. Obrigado a todos pelo carinho e por ter nos incentivado até o fim. Agora mais do que nunca precisamos de todo apoio dos nossos torcedores, porque com vocês somos mais fortes!", escreveu o atleta na legenda da postagem.

E completou: "Muito feliz e emocionado em estar de volta, vou dar meu máximo como sempre dei para colocar o Santos onde merece estar: no topo!!! Bora equipe, bora nação. Juntos somos imbatíveis, acredite".

Onde Neymar Jr irá morar após retorno ao Santos?

O jogador de futebol Neymar Jr. completou 33 anos na quarta-feira, 5 e, com seu retorno ao Santos, tem despertado a curiosidade dos torcedores sobre onde irá morar na Baixada Santista. Enquanto não define sua nova residência, o jogador tem utilizado um helicóptero para se deslocar até os treinos do clube.

Segundo informações do UOL, tudo indica que o craque já tem um local escolhido: ele deve alugar uma mansão no Morro Santa Terezinha , condomínio de luxo em Santos. O bairro, conhecido por sua vista privilegiada para o mar, está estrategicamente localizado a menos de 10 minutos do CT Rei Pelé e da Vila Belmiro.

