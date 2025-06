Neymar Jr celebra renovação de contrato com o Santos: 'Nada vai me parar'

O jogador de futebol Neymar Jr falou sobre sua permanência no Santos após estender vínculo com o time por mais seis meses

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um novo momento marcante em sua carreira. Na terça-feira, 24, o atleta revelou que decidiu renovar seu contrato com o Santos , para onde voltou em janeiro deste ano, por mais seis meses.

Em uma espécie de carta aberta, Neymar abriu o coração ao falar sobre a permanência no time, destacando o sentimento de pertencimento e o carinho da torcida como um dos principais motivos para sua decisão. O vídeo foi publicado no perfil oficial do Santos.

" Tomei uma decisão e eu ouvi o meu coração. Santos não é só meu time, é a minha casa, minhas raízes, minha história e minha vida. Aqui fui um menino que virou um homem, e sou amado de verdade ", iniciou o craque.

" Aqui posso ser eu mesmo, feliz de verdade. E é aqui que eu quero realizar os sonhos que faltam na minha carreira. E nada vai me parar. Eu vou, eu volto e eu fico. Onde tudo começou e onde nunca vai acabar ", completou Neymar Jr.

O perfil oficial do time ainda mencionou a possibilidade de uma outra renovação no fim de 2025: "Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo ", declarou o Santos ao anunciar a novidade.

Pai de Neymar Jr rebate fama do filho

Recentemente, o pai de Neymar Jr, o empresário Neymar Santos, saiu em defesa do filho em um novo comentário. Ele rebateu os rumores de que o jogador tem fama de festeiro e defendeu que o herdeiro é profissional em campo e se machucou enquanto exercia a profissão.

"Temos que parar de acreditar que é carnaval toda noite. Em campo, ele é um profissional. Fora dele, é a vida dele. Ele sai quando está de férias ou quando está de folga. As lesões não aconteceram porque ele saiu com garotas. Você acha que ele rompeu o ligamento cruzado anterior porque jogou pôquer?", disse ele em entrevista ao jornal L'Équipe, da França.

