Neymar é afastado das atividades do Santos; saiba o motivo

Neymar Jr está afastado dos treinos do Santos após ser diagnosticado com covid-19. Neste sábado, 7, o clube divulgou um comunicado revelando o diagnóstico do atleta após ele realizar uma bateria de exame.

"Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica", informou a equipe.

Vale lembrar que Neymar, que ainda não definiu se vai renovar seu contrato com Santos, já seria desfalque na última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, pois foi expulso no jogo contra o Botafogo após tentar fazer um gol de mão. Após a partida, o jogador publicou um pedido de desculpas nas redes sociais.

"O desespero de fazer gol às vezes nos faz cometer erros… Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores! Eu errei, me perdoem! Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos… Time tá de parabéns pelo jogo de hoje! Esses 3 pontos, pode colocar na minha conta!", disse ele. "Obs: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro juiz está de sacanagem, fiz uma falta e já tomo amarelo… Como tem juiz ruim hein. É só a minha opinião. Por favor, não me punam mais", completou.

Neymar Jr desabafa sobre as críticas

O jogador de futebol Neymar Jr rebateu as críticas que recebe na internet. Ele foi criticado por ir a eventos enquanto está fora dos campos. Porém, o atleta disse que não concorda com as críticas sobre sua vida e entende quando criticam seu desempenho no trabalho.

"Eu não vejo problema nenhum de falar que o Neymar jogou mal, que está jogando mal, que vem jogando mal. E ponto final! Faz parte. Mas falando de mim, as críticas ultimamente não são assim. Você vai reclamar de mim dentro de campo? Como? Não vai! Porque dentro de campo eu entrego! Vai falar fora. Mas fora é minha vida, é o que eu faço", disse ele durante a live da Disney+. Saiba mais!

