Mudança! Neymar Jr exibe seu novo visual em estádio de SP

Longe dos campos por causa de uma lesão, Neymar Jr prestigia evento em estádio de futebol e exibe seu novo visual

O jogador de futebol Neymar Jr está com novo visual! Neste domingo, ele prestigiou um evento em um estádio de São Paulo e ostentou o cabelo diferente. O atleta aderiu ao estilo com várias tranças no cabelo, sendo que as laterais da cabeça estavam raspadas.

Neymar foi conferir a final da Kings League entre FURIA e Dendele FC. O jogador é presidente da FURIA junto com o amigo Cris Guedes.

Ele esteve no evento porque está longe dos campos de futebol. Ele não jogou pelo Santos neste domingo porque está afastado em decorrência de uma lesão.

Neymar Jr - Foto: Thiago Duran/BrazilNews

Neymar Jr - Foto: Thiago Duran/BrazilNews

Kaká e Neymar Jr - Foto: Thiago Duran/BrazilNews

Kaká e Neymar Jr - Foto: Thiago Duran/BrazilNews

O que o Santos falou sobre a nova lesão de Neymar Jr?

A nova lesão de Neymar Jr foi revelada pelo time Santos em 18 de abril de 2025. Na data, o clube anunciou que detectaram uma lesão em um músculo diferente do anterior no atleta. A nova lesão aconteceu no músculo semimembranoso na região posterior da coxa.

“O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências. Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. Foi decidido juntamente com estafe e o próprio atleta que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados”, informaram.

